( Jae C. Hong )

ONTARIO, California. Un incendio ha destruido las gradas de madera de un histórico campo de béisbol del sur de California, que apareció en “A League of Their Own” y otras películas.

Los bomberos respondieron a las 11:25 p.m. del jueves a un reporte de incendio en el Jay Littleton Ball Park en la ciudad de Ontario, a unas 35 millas (56 kilómetros) al este de Los Ángeles.

“Para cuando llegaron, que fue bastante rápido, la estructura ya estaba totalmente envuelta en llamas”, dijo Dan Bell, director de comunicaciones de la ciudad.

La causa del incendio está siendo investigada. No hubo heridos.

Las “tribunas tradicionales de la vieja escuela” databan de 1937, explicó Bell. La estructura se situaba detrás del home y se extendía a lo largo de las líneas de primera y tercera base.

La película de 1992 “A League of Their Own”, protagonizada por Tom Hanks, Geena Davis y Lori Petty, entre otros, narraba la historia de un equipo femenino de béisbol profesional en la década de 1940.

Otras películas destacadas que han utilizado el estadio son “Eight Men Out” y “The Babe Ruth Story”, según la ciudad.

Desde la década de 1930, las familias han creado “innumerables y entrañables recuerdos” en el estadio, declaró en un comunicado la diputada Norma J. Torres, que representa a la zona.

“El legado del estadio sigue vivo en los corazones de sus espectadores y en las películas en las que ha aparecido”, dijo Torres.