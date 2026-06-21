La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) investiga un incidente en el que dos vuelos comerciales estuvieron a punto de colisionar la mañana del sábado en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Un vuelo de Delta Air Lines procedente de Dallas tuvo que realizar una maniobra de aproximación frustrada (go-around) para evitar a un avión de American Airlines que despegaba desde una pista intersectada, según la FAA y los registros de vuelo.

La tripulación del vuelo 2351 de Delta coordinó con el control de tráfico aéreo para ejecutar la maniobra, indicó un portavoz de la aerolínea. El avión, que llevaba a bordo 129 pasajeros y seis tripulantes, aterrizó de forma segura y el desembarque se realizó con normalidad, añadió.

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American Airlines y el aeropuerto remitieron los comentarios a la FAA.

Las maniobras de aproximación frustrada son procedimientos seguros y rutinarios que se realizan a discreción del piloto o del control aéreo, según la agencia.

El incidente ocurre en medio de varios accidentes aéreos recientes. El sábado, el fundador de una empresa de videojuegos murió en un accidente aéreo en Francia. A principios de esta semana, un jet privado se estrelló en Laredo, Texas, causando la muerte de una persona a bordo.

Asimismo, un bombardero B-52 se estrelló el lunes durante un vuelo de prueba en la Base de la Fuerza Aérea Edwards en California, donde murieron las ocho personas a bordo. Y el domingo pasado, 12 personas murieron cuando una aeronave utilizada para paracaidismo se estrelló en Misuri.