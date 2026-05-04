Un avión de United Airlines estuvo peligrosamente cerca del desastre al chocar contra un camión semirremolque y un poste de la autopista New Jersey Turnpike cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto internacional Newark Liberty.

“Se evitó una gran catástrofe por los pies”, dijo el experto en seguridad Steve Arroyo, que aterrizó en esa misma pista corta muchas veces durante su carrera en United. “Si hubiera estado otros cinco pies más abajo, ocho pies, es decir, no más de 10 pies, ese avión habría estado por toda la autopista New Jersey Turnpike”.

El conductor del camión de reparto de la panadería fue atendido en un hospital por heridas leves, y el Boeing 767 que volaba desde Venecia (Italia) con 231 personas a bordo pudo aterrizar sin problemas.

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Nadie resultó herido. El audio del control del tráfico aéreo sugiere que el incidente puede haber creado un agujero en el lateral del avión, pero la compañía aérea y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte no lo han confirmado.

La NTSB dijo el lunes por la tarde que ha reclasificado el incidente como accidente debido a la magnitud de los daños sufridos por el avión, pero no dio más detalles.

Cualquiera que conduzca por ese tramo de la interestatal 95 cerca del aeropuerto está acostumbrado a ver aviones que se acercan a poca altura y cruzan todos los carriles de tráfico cuando se preparan para aterrizar, pero nunca tan bajo. El vídeo de la cámara del salpicadero desde el interior del camión muestra el momento del impacto y parece mostrar el camión volcando sobre su costado. Normalmente, los semirremolques miden 4.1 metros de altura, por lo que el avión estaba bastante bajo.

El informe de daños de los pilotos no quedó registrado porque la tripulación optó por llamar a la torre por teléfono después de aterrizar en lugar de transmitir los detalles por radio.

Pero el audio del control aéreo publicado por ATC.com reveló una discusión entre un controlador aéreo y un vehículo de tierra más de media hora después del incidente. “Han sentido algo sobre el umbral y hay un agujero en el lateral del avión”, dijo el controlador.

Los investigadores de la NTSB llegaron al lugar de los hechos el lunes para entrevistar a la tripulación y empezar a trabajar para averiguar cómo y por qué ocurrió. Pero es posible que la NTSB no ofrezca muchos detalles sobre lo ocurrido hasta que publique su informe preliminar dentro de aproximadamente un mes. La agencia no tiene prevista ninguna conferencia de prensa sobre este accidente.

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La pista 29, en la que aterrizó el avión, es la más corta del aeropuerto, con 2,050 metros, y por lo general sólo se utiliza cuando hay vientos fuertes, como el domingo por la tarde. Las otras dos pistas de Newark miden 3,353 metros. Un controlador aéreo dijo a los pilotos en ese momento que los vientos soplaban con rachas de hasta 50 km/h (31 mph).

Arroyo dijo que los investigadores examinarán sin duda hasta qué punto la tripulación de United había planificado la contingencia de tener que aterrizar en la pista 29 y qué datos habían introducido exactamente en su sistema de control de vuelo y ayudas a la navegación en la cabina. Dijo que esos sistemas pueden ayudar a mantener a los pilotos en la senda de planeo antes de que tengan que tomar los mandos y completar el aterrizaje visualmente.

“Es uno de los enfoques más difíciles del mundo”, dijo Arroyo. “El margen de error es extremadamente bajo”.

Jeff Guzzetti, antiguo investigador de accidentes de la NTSB y la Administración Federal de Aviación, afirma que no se le ocurre ningún otro accidente en el que un avión de pasajeros haya chocado contra un vehículo. Ha ocurrido antes con aviones pequeños, pero no con reactores de líneas aéreas. Añadió que es probable que los investigadores estudien también si el cansancio pudo ser un factor tras el largo vuelo desde Italia.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.