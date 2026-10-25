La excarcelación de Andrew Luster, bisnieto del fundador de la marca de cosméticos Max Factor y convicto por agresiones sexuales contra tres mujeres, provocó fuertes críticas en Glendora, California, donde reside actualmente, según reportes de People y Los Angeles Times.

Luster, de 62 años, salió de una prisión estatal el 11 de octubre, después de que las autoridades penitenciarias determinaran que había cumplido el tiempo exigido por ley. El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California indicó que su liberación se produjo bajo supervisión y que acumuló 977 días de créditos por trabajo y buena conducta.

La decisión generó preocupación entre residentes y funcionarios locales, especialmente por la naturaleza de los delitos por los que fue condenado y la cercanía de su residencia a espacios comunitarios.

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El alcalde de Glendora, David Fredendall, manifestó su indignación y cuestionó las disposiciones legales que permitieron reducir el tiempo que Luster debía pasar encarcelado. El funcionario sostuvo que los residentes no deberían tener que preocuparse por la seguridad de sus familias ante la presencia de una persona con ese historial delictivo.

Luster fue arrestado inicialmente en julio de 2000, después de que una estudiante universitaria denunciara que había sido drogada y violada en su residencia.

Durante el registro de la propiedad, los investigadores encontraron grabaciones que mostraban a Luster agrediendo sexualmente a mujeres que estaban inconscientes. Las pruebas también permitieron relacionarlo con agresiones contra otras dos víctimas.

En total, enfrentó 86 cargos criminales relacionados con envenenamiento, violación y otros delitos sexuales. En enero de 2003, un jurado lo declaró culpable en ausencia, luego de que abandonara el país mientras enfrentaba el juicio.

Luster había obtenido libertad bajo fianza de un millón de dólares. Sin embargo, durante el proceso judicial escapó a México y permaneció prófugo durante varios meses.

Su fuga terminó en junio de 2003, cuando el cazarrecompensas y personalidad televisiva Duane “Dog” Chapman lo localizó y detuvo en Puerto Vallarta. Tras su regreso a Estados Unidos, recibió una sentencia de 124 años de prisión.

Una década después, en 2013, un tribunal anuló la sentencia original y la redujo a 50 años, al determinar que debía reconsiderarse la duración de la pena. Posteriormente, los créditos penitenciarios y las disposiciones legales de California contribuyeron a adelantar su fecha de salida.

La posibilidad de que Luster saliera de prisión ya había generado controversia en años recientes.

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En 2024, un panel de libertad condicional autorizó inicialmente su excarcelación anticipada. Sin embargo, la decisión fue revocada tras una revisión de la Junta de Audiencias de Libertad Condicional de California, luego de que la fiscalía cuestionara la evaluación de sus delitos y su comprensión de la gravedad de sus actos.

Las tres mujeres que lo acusaron acudieron a las audiencias para oponerse a su liberación. Los fiscales también argumentaron que Luster seguía representando un peligro y debía cumplir la pena impuesta.

Anthony Wold, fiscal adjunto sénior del condado de Ventura que participó en el caso, sostuvo en declaraciones recogidas por People que el condenado había puesto en riesgo la vida de sus víctimas al drogarlas hasta dejarlas inconscientes para abusar sexualmente de ellas.

El fiscal insistió en que Luster debía cumplir la totalidad de su sentencia y lo describió como un depredador sexual peligroso.

Pese a las objeciones, las autoridades penitenciarias sostuvieron que su salida se ajustó a las disposiciones legales aplicables y a los créditos que acumuló durante su encarcelamiento.

El caso también ha reavivado las críticas a la Propuesta 57 de California, aprobada en 2016 con el objetivo de reducir el hacinamiento carcelario y ampliar las oportunidades de obtener créditos por trabajo y buena conducta para determinados reclusos.

La clasificación legal de la violación de una persona inconsciente como delito no violento para ciertos cálculos penitenciarios fue un factor determinante en la reducción del tiempo efectivo de encarcelamiento de Luster.

La controversia gira en torno a la diferencia entre la gravedad de los delitos cometidos y la clasificación utilizada para calcular la duración de la condena.

Aunque la fiscalía y las víctimas se opusieron a su salida, las autoridades estatales defendieron el procedimiento y señalaron que Luster cumplió el tiempo requerido conforme a la ley.