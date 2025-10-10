Un video publicado en la cuenta oficial de TikTok de la Casa Blanca generó una ola de críticas en redes sociales tras ser calificado como “ofensivo” hacia la comunidad migrante.

El clip muestra imágenes del Capitolio de Estados Unidos junto con sombreros mexicanos volando, mientras suena una mezcla entre el audio viral “nothing beats a jet2 holiday” y la canción “Danza Kuduro” de Don Omar.

@whitehouse Nothing beats dems shutting down the gov for criminal illegal alien’s healthcare 🤠 ♬ original sound - ALTÉGO

El material no solo llamó la atención por su composición visual, sino también por su tono político. Diversos usuarios señalaron que el video, aparentemente generado con inteligencia artificial, tenía un mensaje sarcástico dirigido a los demócratas, acusados de ser los responsables del cierre del gobierno.

PUBLICIDAD

En el texto que acompaña la publicación se lee: “Nada supera a los demócratas que cierran el gobierno por la atención médica de extranjeros ilegales criminales”, lo que provocó fuertes cuestionamientos por la forma en que retrata a las personas migrantes.

Reacciones en redes y cuestionamientos políticos

En menos de 24 horas, el video superó los 3 millones de reproducciones y acumuló alrededor de 6,500 comentarios, la mayoría con opiniones negativas. “Dios mío ¿en serio?”, se lee en uno de los comentarios.

Otros internautas cuestionaron la veracidad del mensaje político expresado. Uno escribió: “¿Cómo es que el cierre es culpa de los demócratas cuando los republicanos poseen la Cámara, el Senado y la Casa Blanca? Piensen lógicamente, gente. Este es el cierre de los republicanos, no los demócratas”. Sin embargo, también hubo defensores del contenido, quienes comentaron frases como “quien administra esta página merece un aumento de sueldo” o “La mejor cuenta en TikTok”.

Debate sobre el uso de cultura latina y responsabilidad institucional

La elección de “Danza Kuduro” como parte del audio fue interpretada por muchos como una burla hacia la cultura latina, al combinarla con un mensaje considerado discriminatorio. El hecho de que el video proviniera de una cuenta institucional incrementó la polémica y alimentó el debate sobre el uso de recursos culturales en contenidos oficiales con connotaciones políticas.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a la autoría ni a las críticas recibidas por la publicación.