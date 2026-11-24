La expresentadora mexicana de televisión Inés Gómez Mont, prófuga de la Justicia en México, ya no aparece en la base de datos pública de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos, donde figuraba tras su arresto en ese país.

La también actriz, que cuenta con nacionalidad española, no aparecía este martes en el registro público de detenidos del ICE.

Sin embargo, la agencia federal no precisó más datos sobre el caso de Gómez Mont.

La conductora de programas de farándula como ‘Ventaneando’ de TV Azteca, había sido arrestada en Miami el pasado 30 de octubre por supuestas infracciones migratorias, y fue trasladada al centro de detención Broward Transitional Center’, situado en Pompano Beach, unos 55 kilómetros al norte de Miami Dos días después de su arresto, presentó un recurso legal para quedar en libertad al alegar que su detención había sido arbitraria.

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Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, han afrontado órdenes de aprehensión en México por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un supuesto monto de 3,000 millones de pesos (más de 160 millones de dólares).

El ICE detuvo a Álvarez Puga en septiembre de 2025 en Estados Unidos, pero su nombre desapareció posteriormente de la base de datos de detenidos, y desde entonces se desconoce su paradero.

La pareja figuraba en la lista de notificaciones rojas de Interpol desde 2021, a petición de las autoridades mexicanas, pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en septiembre pasado que el organismo había retirado las alertas contra ambos y anunció que solicitaría su reactivación.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México indicó en julio pasado que continuaba los trámites para obtener la extradición de Álvarez Puga desde Estados Unidos y lograr la detención de Gómez Mont.