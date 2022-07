Washington. La inflación y los gastos personales se han colocado en primer lugar de los asuntos que preocupan a los estadounidenses, mientras que el COVID-19 se ha evaporado, según una nueva encuesta que revela un cambio drástico en las prioridades meses antes de las elecciones cruciales de medio mandato presidencial.

El 40% de los adultos dicen que la inflación es la primera de las cinco prioridades que debe encarar el gobierno el año próximo, de acuerdo con una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizada en junio, comparado con el 14% en diciembre y menos del 1% el año pasado.

PUBLICIDAD

En total, el 77% menciona algún aspecto de la economía, comparado con el 68% en diciembre, pero apenas el 10% menciona el trabajo o falta de este, ya que los empleadores siguen contratando a pesar de la alta inflación y el bajo crecimiento de la economía.

Otro de los rubros es lo que los estadounidenses llaman sus finanzas personales: lo menciona el 44%, comparado con el 24% en diciembre y el 12% el año anterior. Los precios de la gasolina y la energía también subieron en importancia (33% ahora contra 10% en diciembre), como los de los alimentos (9% comparado con menos de 1%).

Estos cambios pueden favorecer a los republicanos en su campaña para ganar el control del Congreso en las elecciones de noviembre. La economía ha sido un tema doloroso para el presidente Joe Biden, pero la economía no es el único tema que llama la atención este año.

Muchos encuestados dan prioridad a temas centrales de la agenda de Biden y los demócratas, como el aborto, los derechos de la mujer y la política sobre control de armas. Estos podrían ayudar a los demócratas a acrecentar —o al menos conservar— su delgadísima mayoría.

Una señal perturbadora para los dos partidos es que muchos encuestados consideran que ninguno de los dos es más capaz que el otro al resolver los temas que les parecen importantes.

Con respecto al COVID-19, a pesar de la aparición de nuevas variantes, apenas el 4% lo menciona entre los problemas principales, comparado con el 37% en diciembre de 2021 y el 53% en diciembre de 2020.

PUBLICIDAD

La encuesta revela que el 69% de los estadounidenses desaprueban el manejo de la economía por parte de Biden, incluido el 93% de los republicanos y el 43% de los demócratas. En mayo, cuando la tasa inflacionaria alcanzó su nivel más alto en 40 años, la mayoría de los encuestados dijeron que temían el impacto del aumento de los precios sobre sus finanzas.

Las menciones del aborto y los derechos de la mujer se elevaron a 22% comparado con 8% en diciembre después de la sentencia de la Corte Suprema que anuló el derecho constitucional. El 12% menciona los problemas raciales, igual que en diciembre de 2021, pero mucho menos que el 20% en 2020.

Las menciones de las armas aumentaron a 30% comparado con el 24% en diciembre de 2021, ambas cifras significativamente más altas que el 5% en diciembre de 2020. La encuesta de 2021 se realizó poco después de una masacre en una escuela secundaria de Michigan.

La encuesta revela que el 57% de los estadounidenses no creen que uno de los partidos es más capaz que el otro de resolver los problemas. El 37% cree que ninguno es mejor que el otro para resolver sus prioridades. El resto está divido de manera pareja entre los dos partidos. La política en alguno de sus aspectos es un tema prioritario para el 29% de los encuestados.

La encuesta de 1,053 adultos fue realizada del 23 al 27 de junio con una muestra tomada del Panel AmeriSpeak de NORC, diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error es de más/menos 4 puntos porcentuales.