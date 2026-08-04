Courtney Clenney, la creadora de contenido de OnlyFans que en 2022 se convirtió en noticia tras ser arrestada y acusada por la muerte de su novio, se declarará culpable del asesinato, según documentos judiciales.

El caso contra Clenney fue presentado en Miami, Florida, luego de que las autoridades la acusaran de apuñalar en el pecho a su novio, Christian Toby Obumseli, de 27 años, con un cuchillo de cocina durante una discusión.

Tras los hechos, Clenney fue acusada de asesinato en segundo grado. No obstante, desde el inicio del proceso, su defensa, encabezada por el abogado Frank Prieto, sostuvo que la joven actuó en defensa propia y que era “víctima de violencia doméstica”.

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Ahora, cuatro años después del crimen, documentos judiciales publicados por Telemundo 51 indican que Clenney se declarará culpable luego de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. En el documento presentado ante el tribunal, Prieto no reveló los detalles del acuerdo y señaló que este “no es definitivo hasta que sea aceptado por el tribunal”.

Anteriormente, la defensa de Clenney había solicitado que el cargo de asesinato en segundo grado fuera reducido a homicidio involuntario. Sin embargo, hasta el momento no está claro si esa modificación forma parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía.

Una audiencia para discutir los detalles del acuerdo está programada para el próximo 10 de agosto.

Clenney, quien permanece bajo custodia desde 2022, llegó a acumular cerca de 2 millones de seguidores en OnlyFans, una plataforma de contenido por suscripción en la que los usuarios pagan para acceder a publicaciones exclusivas de los creadores.