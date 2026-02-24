El Dr. Peter Attia, un influyente médico cuyos correos electrónicos con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein fueron revelados en la última publicación de archivos del Departamento de Justicia de EE.UU., ha renunciado a su puesto en CBS News.

Attia, presentador de podcasts y autor de “Outlive: The Science & Art of Longevity”, formó parte del grupo de personas nombradas el mes pasado por el redactor jefe de CBS News, Bari Weiss, como colaborador de la programación de la cadena. El pasado mes de octubre, la cadena emitió un reportaje sobre él en el programa “60 Minutes”.

Pero poco después del nombramiento, el nombre de Attia apareció en cientos de documentos de Epstein. Aunque Attia dijo que no era culpable de ningún delito y que no asistió a ninguna de las fiestas sexuales de Epstein, admitió en una disculpa a principios de este mes que algunos de sus correos electrónicos eran “vergonzosos, de mal gusto e indefendibles”.

A pesar de algunas presiones públicas, CBS News no cortó lazos con Attia tras la aparición de los documentos. En lugar de ello, Attia dimitió de la cadena por su cuenta, según informaciones publicadas y confirmadas por CBS News el lunes.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.