Mientras trabaja asesorando proyectos de energía limpia para ejecutivos y agencias gubernamentales en Nueva York, el ingeniero Coby Goodhart encontró una manera poco convencional de aumentar sus ingresos: pasear perros.

El joven de 28 años combina su empleo de tiempo completo con un negocio de cuidado de mascotas que, según reveló a la revista People, le genera alrededor de $6,000 mensuales adicionales y ya supera los seis dígitos anuales en ingresos.

Goodhart lanzó el año pasado su empresa Goodhart Dog Co., enfocada en ofrecer servicios premium de paseo de perros en Lower Manhattan, una de las zonas más exclusivas de Nueva York.

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Actualmente trabaja como ingeniero especializado en energía limpia y asesora tanto al Departamento de Energía de Estados Unidos como a ejecutivos vinculados a proyectos multimillonarios. Sin embargo, fuera de su horario laboral dedica gran parte de su tiempo al cuidado de mascotas.

El joven explicó que comienza sus recorridos antes de iniciar su jornada principal, continúa durante su hora de almuerzo y retoma los paseos al finalizar el día. También trabaja los fines de semana.

“Es mucho trabajo, pero realmente me encanta”, comentó a People.

El crecimiento del negocio lo llevó incluso a contratar a otro paseador para ayudarlo mientras cumple con sus responsabilidades como ingeniero. Entre ambos llegan a atender hasta 20 perros diariamente.

A diferencia de otros paseadores, Goodhart asegura ofrecer un servicio de lujo y establece sus tarifas tomando en cuenta factores como el tamaño y comportamiento del perro, la ubicación del cliente y los horarios solicitados.

“Es un servicio de lujo, así que cobro en consecuencia y me aseguro de que cada cliente lo perciba en la experiencia”, explicó.

Para atraer clientes, combina estrategias digitales con métodos más tradicionales. Durante sus recorridos entrega tarjetas de presentación a porteros de edificios residenciales, quienes, según indicó, suelen estar bien conectados con los residentes.

“Ellos conocen a todos en el edificio y están increíblemente bien conectados”, señaló.

Además de las redes sociales, Goodhart atribuye parte del éxito de su empresa al boca a boca y a la relación cercana que mantiene con los dueños de mascotas.

El fenómeno de los paseadores de perros con ingresos elevados no es aislado. The New York Times reportó que algunos trabajadores de este sector en Nueva York generan ingresos superiores a los seis dígitos anuales.

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Uno de los casos mencionados por el diario es el de Bethany Lane, propietaria de la empresa Whistle and Wag, quien cobra más de $35 por hora y se dedica a tiempo completo al cuidado de mascotas.

“Si le hubiera dicho a mi yo más joven que podía ganarme la vida cuidando perros, nunca me lo habría creído”, declaró Lane al periódico.

No obstante, los ingresos altos siguen siendo poco comunes dentro de la industria. Según Indeed, el salario promedio de un paseador de perros ronda los $19.89 por hora.

Especialistas señalan que alcanzar ganancias de seis cifras requiere una gran inversión de tiempo, tanto en el cuidado de las mascotas como en la administración del negocio y la atención a clientes.

El portal especializado Time to Pet también destaca que quienes deseen dedicarse profesionalmente a esta actividad deben disfrutar trabajar con animales y estar dispuestos a permanecer al aire libre bajo cualquier condición climática.

Goodhart coincide con esa visión y asegura que los perros necesitan salir sin importar el tiempo.

“Lluvia, calor o frío, los perros igual necesitan sus paseos”, afirmó.

Los expertos además recomiendan que los paseadores cuenten con seguros de responsabilidad civil y mantengan registros detallados sobre el historial médico y las necesidades particulares de cada mascota.

Para Goodhart, la combinación entre su pasión por los animales y su capacidad para generar confianza entre los clientes convirtió una afición en un negocio rentable que complementa exitosamente su carrera profesional.