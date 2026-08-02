Las autoridades del condado de Los Ángeles realizaron una inspección en la propiedad de la actriz Linda Blair, recordada por su papel en The Exorcist, como parte de una investigación sobre un presunto criadero que albergaría a más de 100 perros.

La diligencia fue ejecutada el 31 de julio mediante una orden de inspección emitida por el Departamento de Cuidado y Control Animal del Condado de Los Ángeles (DACC), en coordinación con el Departamento de Planificación Regional. Según informó la agencia a la revista People, el objetivo era verificar las condiciones del inmueble, el bienestar de los animales y el cumplimiento de las normas del condado.

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De acuerdo con el DACC, el permiso para operar el criadero venció en 2023 y las autoridades habían intentado comunicarse con la propietaria en varias ocasiones sin obtener respuesta. La inspección buscaba confirmar si la propiedad cumplía con los requisitos legales y de seguridad.

Ningún perro fue retirado

La investigación continúa abierta y, por ese motivo, las autoridades no ofrecieron más detalles sobre el caso. Sin embargo, trascendió que ninguno de los perros fue retirado de la propiedad durante la inspección y que Blair colaboró con los funcionarios presentes, según reportó TMZ y confirmó People.

Horas después de la inspección, la actriz publicó un video en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores.

Blair afirmó que tanto ella como los animales se encuentran en buenas condiciones y aseguró que la situación se debe únicamente a documentación pendiente.

“Solo tenemos algunos documentos que resolver”, expresó la actriz, quien también explicó que desde hace tiempo busca mudarse a un lugar con mayor espacio para ampliar su labor de rescate de animales. Asimismo, lamentó que las autoridades no la hubieran contactado previamente mediante una notificación por correo.

Dedicada al rescate animal

Desde 2003, Linda Blair dirige la Linda Blair WorldHeart Foundation, organización dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de perros en situación de abandono o maltrato. Según ha explicado anteriormente la actriz, la fundación ha ayudado a miles de animales a encontrar un nuevo hogar. La investigación sobre el cumplimiento de los permisos y las condiciones del inmueble continúa en desarrollo.