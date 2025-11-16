Un poderoso río atmosférico atravesó California tras causar al menos seis muertes e inundar gran parte del estado, pero las persistentes tormentas eléctricas provocaron el riesgo de deslizamientos de tierra en áreas del condado de Los Ángeles, recientemente devastadas por incendios forestales.

Las advertencias de inundación se mantenían vigentes hasta la tarde del domingo para los condados de Los Ángeles, Ventura y Santa Bárbara, donde aún era posible que se produjeran lluvias localizadas tras los fuertes aguaceros del viernes y el sábado.

“Debido a las abundantes lluvias de los últimos días, no se necesitará tanta lluvia para causar condiciones adicionales de inundaciones/deslizamientos de rocas”, indicó el Servicio Meteorológico Nacional en una actualización publicada el domingo.

PUBLICIDAD

Las autoridades seguían buscando el domingo a una niña de cinco años que fue arrastrada al océano el viernes por olas de 4.6 metros (15 pies) en una playa estatal del condado de Monterey. El padre de la niña, Yuji Hu, de 39 años, originario de Calgary, Alberta, murió mientras intentaba salvar a su hija, informaron autoridades policiales.

En el condado de Sutter, al norte de Sacramento, un hombre de 71 años murió el viernes después de que su vehículo fuera arrastrado de un puente inundado, informó la Patrulla de Caminos de California.

Frente a la costa de San Diego, un barco de madera que presuntamente transportaba migrantes hacia Estados Unidos desde México volcó en mares tormentosos, dejando al menos cuatro personas muertas y cuatro hospitalizadas, indicó la Guardia Costera el sábado.

La larga columna de humedad tropical que se formó sobre el océano Pacífico comenzó a empapar el Área de la Bahía de San Francisco el miércoles por la noche y desató lluvias generalizadas sobre el sur de California el viernes y el sábado. Más de 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia cayeron sobre la costa del condado de Santa Bárbara mientras la tormenta se acercaba a Los Ángeles. Partes de la Sierra Nevada recibieron más de 30 centímetros (un pie) de nieve.

El servicio meteorológico dijo que la lluvia dispersa podría continuar hasta el martes en la parte sur del estado. Se esperaba la llegada de otra tormenta el jueves.