Un capitán de bomberos, su esposa y sus tres hijos murieron el viernes 17 de julio tras una inundación repentina mientras realizaban senderismo en los cañones del sur de Utah, cerca de Bicknell, Estados Unidos.

Las autoridades indicaron que las víctimas fueron identificadas como Spencer Long, integrante del Departamento de Bomberos y Rescate de Provo, y sus familiares.

La Oficina del Sheriff del Condado de Wayne informó que la familia habría llegado a la zona del campamento Sunglow alrededor de las 11:30 de la mañana. Horas después, cerca de las 5 de la tarde, los equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir una alerta por el hallazgo de un cuerpo.

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En un comunicado divulgado el 18 de julio, la entidad señaló que los agentes encontraron “el cuerpo de un joven en un barranco cerca del campamento Sunglow". Tras este descubrimiento, se activó el equipo de búsqueda y rescate del condado para ubicar a otras personas que podrían estar desaparecidas en el área.

Durante el operativo, los equipos localizaron a dos hombres fallecidos más en el mismo cauce seco. Las autoridades señalaron que, de manera preliminar, se considera que la familia fue víctima de las inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias.

Una actualización de la Oficina del Sheriff precisó que hasta las 12:13 del mediodía del sábado 18 de julio habían sido encontradas sin vida otras dos personas reportadas como desaparecidas en Bicknell.

En ese momento, las autoridades indicaron que las identidades no serían divulgadas hasta completar la notificación a los familiares y realizar una identificación positiva.

Homenaje al capitán Spencer Long

El Departamento de Bomberos y Rescate de Provo confirmó posteriormente la identidad del capitán y expresó sus condolencias por la pérdida del funcionario y sus familiares.

“Estamos profundamente consternados por el fallecimiento del capitán Spencer Long y su familia“, manifestó la institución en una publicación en Instagram acompañada por una fotografía de Long.

Además, indicó que sus pensamientos estaban con los familiares, amigos y compañeros del capitán, y agregó que no realizarían más comentarios mientras avanzaba el proceso oficial.

De acuerdo con Associated Press, la hija de Spencer Long no participó en elviaje realizado por la familia.

Reacciones tras la muerte de la familia Long

Katrina Long, esposa del capitán, era cofundadora de Summit Medical Spa. La organización informó sobre su fallecimiento y el de sus familiares a través de una publicación en Facebook, en la que calificó el hecho como un accidente trágico.

“Con profunda tristeza y un dolor inimaginable, compartimos el fallecimiento de nuestra querida cofundadora, Katrina Long, junto con su esposo y sus tres hijos, en un trágico accidente", expresó la compañía.

El centro médico también destacó el papel de Katrina dentro de la organización y afirmó que fue una persona fundamental para sus empleados, clientes y allegados.