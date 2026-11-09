Phoenix, Arizona. Las recientes inundaciones en el suroeste de Estados Unidos están brindando un alivio poco común a embalses sedientos que cayeron a mínimos históricos en medio de una megasequía de varios años.

Tormentas a finales de octubre y principios de noviembre enviaron torrentes de agua por arroyos normalmente pequeños o secos, que se desbordaron e inundaron comunidades locales.

A cientos de personas se les indicó desalojar, y las inundaciones cortaron el acceso en algunas zonas. Sin embargo, la mayor parte de esa agua terminará alimentando lagos agotados y acuíferos subterráneos, señaló Martin Hoerling, científico del clima e hidrólogo de la Universidad de Colorado en Boulder.

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“Eso es, en cierto modo, un impulso inesperado de la Madre Naturaleza”, señaló Hoerling.

La escasa nevada del invierno pasado hizo poco por recargar los cuerpos de agua cuando se derritió en primavera y verano, cuando normalmente reciben su mayor aumento del año.

Luego llegó el caótico fenómeno climático de El Niño, que ha intensificado las lluvias fuertes y las inundaciones. Los expertos afirman que sus efectos durarán varios meses más, lo que podría aumentar aún más los suministros de agua en todo el oeste, donde el agua se almacena principalmente en lagos, acuíferos y el manto de nieve.

El lago Powell, el segundo embalse más grande de Estados Unidos, subió más de 6 metros (20 pies) desde su mínimo de mediados de septiembre —superando con creces sus ganancias por el deshielo de este año—, indicó Hoerling. Aun así, el lago se mantenía apenas por encima de una cuarta parte de su capacidad, y 15 de sus 17 rampas para botes seguían inutilizables hasta el viernes.

Las aguas de la inundación y la lluvia adicional podrían elevar aún más el lago en la frontera entre Arizona y Utah, para un total de más de 1,2 millones de acres-pie —suficiente para abastecer unas 4 millones de familias promedio durante un año—, estimó Hoerling.

La lluvia trae un alivio temporal a los suministros de agua

Ciudades de la región reportaron algunas de sus condiciones más lluviosas en décadas.

Antes de que las tormentas descargaran alrededor de 17 centímetros (7 pulgadas) de lluvia en los alrededores de Pagosa Springs, Colorado, en octubre, más de 10.000 personas en el pueblo y comunidades cercanas estaban bajo restricciones de agua. Se alentó a los restaurantes a servir agua solo si se solicitaba, explicó el administrador municipal David Harris. Esas restricciones ya se levantaron.

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“Aunque la tormenta fue destructiva, creo que hay un lado positivo. Se está logrando un buen comienzo del manto de nieve invernal en las elevaciones más altas”.

Upper Lake Mary, que capta el deshielo primaveral en el norte de Arizona y abastece a Flagstaff, Arizona, con hasta el 40% de su agua, recibió más de 3.000 millones de galones desde principios de octubre, informó el gerente de producción de agua de Flagstaff, Brian Huntzinger.

Huntzinger indicó que las tormentas del fin de semana pasado vertieron el equivalente a más de dos años de agua en el suministro de agua superficial del pueblo y proporcionaron un colchón para una operación que depende en gran medida de acuíferos subterráneos.

“Es algo realmente, realmente, grandioso de ver. A este ritmo, podríamos estar desbordándonos antes de ver caer nieve”, expresó Huntzinger.

En el centro de Arizona, caudalosas aguas de inundación que atraparon a personas en sus casas se precipitaron hacia arroyos que alimentan el río Verde. Eso llevó a las autoridades a liberar agua de dos presas casi llenas hacia el tramo normalmente seco del Verde en el área metropolitana de Phoenix, dijo Bo Svoma, meteorólogo principal del Salt River Project, que administra embalses en los ríos Salt y Verde.

Poco probable cambios para río Colorado

La región sigue en sequía pese a las intensas lluvias.

Y ya se han tomado decisiones para repartir el agua en la cuenca del río Colorado. Es poco probable que la Oficina de Reclamación de Estados Unidos, que administra embalses en el Oeste, cambie sus liberaciones de agua del lago Powell u otras zonas hasta que sepa cuándo el manto de nieve ha alcanzado su punto máximo, por lo general alrededor de abril, señaló Jack Schmidt, profesor de la Universidad Estatal de Utah que estudia el río Colorado.

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La portavoz de Reclamación, Mary Carlson, reconoció que las condiciones han mejorado, pero añadió que “sigue habiendo una incertidumbre considerable”.

Bajo el plan federal para gestionar la Cuenca Baja del río Colorado, California, Nevada y Arizona reducirán colectivamente el uso de agua en 1,25 millones de acres-pie (aproximadamente 1.540 millones de metros cúbicos) al año durante los próximos dos años. Eso es suficiente para llenar más de 600.000 piscinas de tamaño olímpico, con la posibilidad de recortes mayores según las condiciones.

Nevada y Arizona están impugnando el plan en los tribunales.

Algunas ciudades de Arizona han acordado financiar trabajos preliminares para reducir la dependencia del río Colorado mediante la ampliación de una presa existente en el río Verde para captar la escorrentía de las tormentas, indicó Svoma.

“Necesitamos averiguar cómo ser resilientes en un futuro más seco. Y todavía no estamos del todo ahí”, señaló Hoerling.