WASHINGTON (AP) — La Administración Federal de Aviación (FAA) está investigando por qué se permitió el despegue de un avión mientras el helicóptero del presidente Donald Trump se acercaba al Aeropuerto Nacional Reagan el martes por la tarde, en lo que parece ser una infracción de los procedimientos de seguridad establecidos tras la colisión en vuelo ocurrida el año pasado cerca de ese concurrido aeropuerto de Washington D. C.

El incidente se produjo cuando el «Marine One» partía de la Casa Blanca hacia la Base Aérea de Andrews con el presidente a bordo, en la primera etapa de un viaje a la costa oeste. Un avión comercial despegó al mismo tiempo. La FAA decidió, tras la muerte de 67 personas el 29 de enero de 2025, cuando un avión de pasajeros colisionó con un helicóptero Black Hawk del Ejército, que se suspenderían todos los despegues y aterrizajes en el aeropuerto Reagan cada vez que un helicóptero pasara por las inmediaciones del aeropuerto.

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El avión que despegó el martes estaba ascendiendo por encima del Marine One cuando el helicóptero se acercaba, por lo que las dos aeronaves no se encontraban en trayectoria de colisión.

La FAA afirmó en un comunicado que «se produjo una pérdida momentánea de separación, tras la cual las aeronaves continuaron alejándose unas de otras».

«El controlador aéreo estuvo en contacto tanto con el piloto de la aeronave comercial como con el piloto del Marine One durante la pérdida de separación», afirmó la FAA.

La Casa Blanca ha destacado que el presidente Trump no corrió ningún peligro durante el incidente.

«Los vuelos del Marine One están pilotados por algunos de los mejores pilotos del mundo, y en ningún momento corrió peligro el presidente», afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.

Y el Cuerpo de Marines defendió las acciones de sus pilotos de helicóptero.

«No hubo ningún “susto” durante el vuelo rutinario del Marine One», afirmó el martes el portavoz del Cuerpo de Marines, el capitán Jacob Sugg, en un correo electrónico. «La torre de control del Aeropuerto Nacional de Washington no retrasó a la tripulación del helicóptero, ni les pidió que esperaran, ni alteró de ningún modo su perfil de vuelo. Al contrario, el equipo de control del tráfico aéreo aprobó la ruta solicitada y facilitó información de tráfico oportuna y adecuada».

El Wall Street Journal fue el primero en informar sobre el incidente.

El espacio aéreo cercano a la Casa Blanca y al aeropuerto Reagan está muy congestionado por aviones militares y comerciales.

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La Administración Federal de Aviación tomó medidas para garantizar que los helicópteros y los aviones dejaran de compartir el mismo espacio aéreo en los alrededores del Aeropuerto Nacional Reagan poco después de que se iniciara la investigación sobre la colisión en vuelo ocurrida el año pasado. Las normas también prohíben a los controladores aéreos basarse en la separación visual y exigen que todas las aeronaves militares comuniquen su posición.

El principal grupo de familiares de las víctimas del accidente del año pasado cuestionó, en una publicación en X el miércoles por la mañana, por qué el Gobierno no ha hecho más para evitar colisiones en el congestionado espacio aéreo que rodea el aeropuerto Reagan. Los familiares han estado instando al Congreso a alcanzar un acuerdo y aprobar el paquete de reformas en materia de seguridad aérea que la NTSB recomendó tras la colisión en vuelo.

La NTSB ha declarado este miércoles por la mañana que sigue recabando información sobre el incidente ocurrido el martes en el que se vio implicado el «Marine One» y que aún no ha decidido si va a abrir una investigación.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.