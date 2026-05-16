AKRON, Ohio. Una investigaciónsobre las causas de que un pequeño avión se estrellara contra una casa en el noreste de Ohio y estallara en llamas, matando a los dos pilotos a bordo, se inició el viernes.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte estaba dirigiendo la revisión en Akron, junto con la Administración Federal de Aviación y la Patrulla de Carreteras del Estado de Ohio, dijeron las autoridades.

El Piper PA-28-180 blanco y azul, conocido comúnmente como Cherokee, despegó del aeropuerto de Akron Fulton para realizar un vuelo de entrenamiento sobre las 14.00 horas del jueves, según Aaron McCarter, investigador de accidentes de aviación de la NTSB.

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Las dos personas que iban a bordo -un instructor de vuelo titulado y el piloto-propietario de la aeronave- completaron una serie de maniobras de entrenamiento estándar en la zona antes de realizar lo que parecían ser dos intentos diferentes de aterrizar en el aeropuerto. En la segunda aproximación, dijo McCarter, “algo trastornó la aeronave” y ésta se precipitó en espiral desde unos 305 metros, chocando contra una carretera y estrellándose después contra la casa e incendiándose.

Según las llamadas al 911 facilitadas por la policía de Akron, se pudo ver humo negro oscuro elevándose en el aire cerca del accidente, del que informaron por primera vez testigos en el cercano Firestone Country Club.

McCarter dijo que el testimonio de los testigos y e imágenes del descenso y el accidente, captadas por una cámara del timbre se utilizarán como pruebas, mientras los investigadores tratan de determinar lo sucedido. También se tendrán en cuenta los fuertes vientos del jueves.

Tres personas se encontraban en la casa en el momento del impacto: un padre y dos hijos, y todos lograron escapar ilesos.

“Es increíble”, dijo McCarter. “Y están bendecidos por haber conseguido salir de esa casa, teniendo en cuenta la naturaleza catastrófica del accidente”.

La casa de esa familia todavía no es habitable, ya que el avión estaba siendo retirado del lugar el viernes para ser llevado de vuelta al aeropuerto para su evaluación. Una segunda casa también tuvo que ser evacuada debido al incendio, según el Departamento de Bomberos de Akron.

La oficina del médico forense del condado de Summit informó el viernes de que las autoridades aún no habían identificado los cadáveres de las dos personas fallecidas ni notificado el hecho a sus familias.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.