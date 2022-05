( The Associated Press )

Un sujeto abrió fuego el sábado con un fusil en un supermercado en Buffalo, Nueva York, donde mató a 10 personas e hirió a tres más antes de ser arrestado, informó la policía, un incidente que las autoridades describieron como un “crimen de odio y un extremismo violento por motivos raciales”.

El hombre fue identificado como Payton Gendron, de Conklin, un poblado que se encuentra a unos 320 kilómetros (200 millas) al sureste de Buffalo, en el estado de Nueva York, dijeron dos funcionarios policiales a The Associated Press que solicitaron el anonimato porque no estaban autorizados a hacer declaraciones.

PUBLICIDAD

El sospechoso estaba siendo interrogado por el FBI el sábado en la tarde, indicó uno de los funcionarios.

Según las autoridades, 11 de las víctimas eran personas de raza negra y dos blancas. El tiroteo ocurrió en el Tops Friendly Market, un supermercado en un barrio cuya población es en su mayoría negra localizado a pocos kilómetros (millas) al norte del centro de Buffalo.

Alcalde de Buffalo, Byron Brown ( The Associated Press )

El atacante vestía ropa militar y portaba un chaleco antibalas, según las fuentes. El alcalde de Buffalo, Byron Brown, reveló que el agresor “viajó horas” hasta el supermercado, donde 13 personas fueron baleadas y 10 habían perdido la vida.

Los investigadores creen que el agresor transmitió el ataque por internet mediante una cámara instalada en su casco, según una de las fuentes. En el video se ve al sujeto armado que lleva puesto equipo militar y un fusil en un asiento delantero al momento en que llega a la tienda. Desciende del vehículo apuntando el fusil hacia la gente y abre fuego, dijo el funcionario.

También se ve al atacante cuando ingresa caminando al supermercado y dispara contra otras víctimas en el interior, agregó. Una de las víctimas era un agente que se jubiló en fecha reciente y trabajaba como guardia de seguridad de la tienda, según el funcionario.

Uno de los funcionarios señaló que la investigación se encuentra en sus etapas preliminares y que las autoridades no han discernido un motivo claro del agresor, aunque indagan si el ataque fue un acto racista.

Sin embargo, el secretario de Justicia dijo que el FBI investiga el tiroteo en Buffalo como un delito de odio y extremismo violento por motivos raciales.

PUBLICIDAD

El supermercado se encuentra en un vecindario predominantemente de raza negra, a unos cinco kilómetros (tres millas) al norte del centro de Buffalo. El área circundante es principalmente residencial, con una tienda de la cadena Family Dollar y una estación de bomberos cerca de la tienda.

De acuerdo con testigos, el hombre armado vestía ropa estilo militar y chaleco antibalas, dijo un funcionario de la Policía de Buffalo. ( The Associated Press )

La policía de Buffalo confirmó en un tuit que el atacante estaba detenido, pero no lo identificó. Funcionarios de la policía no habían respondido de momento a mensajes de The Associated Press para que hicieran declaraciones.

De acuerdo con testigos, el hombre armado vestía ropa estilo militar y chaleco antibalas, dijo uno de los funcionarios.

En la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo que el presidente Joe Biden recibe actualizaciones sobre el ataque y sus consecuencias.

“El presidente fue informado por su asesor de Seguridad Nacional sobre el horrible ataque a tiros en Buffalo, Nueva York, esta tarde. Continuará recibiendo actualizaciones durante la noche y mañana conforme surja nueva información”, agregó.

La policía cerró la cuadra, que se hallaba rodeada de espectadores, y la policía acordonó todo el estacionamiento con cinta amarilla. El alcalde de Buffalo y el ejecutivo del condado Erie, Mark Poloncarz, acudieron al lugar el sábado en la tarde.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, tuiteó que ella estaba “supervisando de cerca el tiroteo en una tienda de artículos comestibles en Buffalo”, su ciudad natal. Señaló que las autoridades estatales han ofrecido su ayuda a las municipales.

El Departamento de Policía del Condado Erie indicó a través de las redes sociales que había ordenado que todo su personal disponible brinde ayuda a la policía de Buffalo.

El tiroteo se registra poco más de un año después de un ataque en marzo de 2021 en un supermercado King Soopers en Boulder, Colorado, que cobró la vida de 10 personas. Los detectives no han publicado información sobre por qué creen que el hombre acusado de ese ataque eligió el supermercado.