En la década de 1970, la agencia estadounidense que proporciona asistencia sanitaria a los nativos americanos esterilizó a miles de mujeres sin su consentimiento pleno e informado, privándolas de la oportunidad de fundar o formar una familia.

Décadas después, el estado de Nuevo México se dispone a investigar esa inquietante historia y sus daños duraderos.

Los legisladores de Nuevo México aprobaron esta semana una medida para que el Departamento de Asuntos Indígenas del estado y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer examinen la historia, el alcance y el impacto continuado de las esterilizaciones forzadas y coaccionadas de mujeres de color por parte del Servicio de Salud Indígena y otros proveedores. Se espera que las conclusiones se presenten al gobernador a finales de 2027.

“Es importante que Nuevo México comprenda las atrocidades que tuvieron lugar dentro de las fronteras de nuestro estado”, afirmó la senadora estatal Linda López, una de las promotoras de la legislación.

No es el primer estado que se enfrenta a su pasado. En 2023, Vermont puso en marcha una comisión de la verdad y la reconciliación para estudiar la esterilización forzada de grupos marginados, entre ellos los indígenas estadounidenses. En 2024, California empezó a pagar indemnizaciones a personas que habían sido esterilizadas sin su consentimiento en prisiones y hospitales estatales.

La Legislatura de Nuevo México también sentó las bases para la creación de una comisión de sanación independiente y para el reconocimiento formal de una parte poco conocida de la historia que atormenta a las familias nativas.

Sarah Deer, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad de Kansas, afirma que hace tiempo que debería haberse hecho.

“Las mujeres de estas comunidades son las portadoras de estas historias”, afirmó.

Aparte de un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE.UU. de 1976, el gobierno federal nunca ha reconocido lo que Deer denomina una campaña de esterilizaciones “sistémicas” en las comunidades nativas americanas.

El Servicio de Salud Indígena y su organismo matriz, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., no respondieron a los múltiples correos electrónicos en los que se les pedía que comentaran la investigación de Nuevo México.

Una historia inquietante

En 1972, Jean Whitehorse ingresó en un hospital del Indian Health Service de Gallup, Nuevo México, con una rotura de apéndice. Con sólo 22 años y siendo madre primeriza, Whitehorse dice que recuerda haber experimentado un “dolor extremo” mientras los proveedores le presentaban un aluvión de formularios de consentimiento antes de llevarla a toda prisa a una operación de urgencia.

“La enfermera me puso el bolígrafo en la mano. Simplemente firmé en la línea”, dijo Whitehorse, ciudadano de la Nación Navajo.

Unos años más tarde, cuando luchaba por concebir un segundo hijo, Whitehorse volvió al hospital y se enteró de que le habían ligado las trompas. La noticia devastó a Whitehorse, contribuyó a la ruptura de su relación y la sumió en una espiral de alcoholismo.

Los activistas ya daban la voz de alarma sobre mujeres que, como Whitehorse, acudían a las clínicas y hospitales del IHS para dar a luz o someterse a otros procedimientos y luego se daban cuenta de que no podían concebir. El grupo activista Women of All Red Nations (WARN), una rama del American Indian Movement, se creó en parte para denunciar esta práctica.

En 1974, la médica choctaw y cherokee Connie Redbird Uri revisó los registros del IHS y denunció que el organismo federal había esterilizado hasta el 25% de sus pacientes femeninas en edad fértil. Algunas de las mujeres entrevistadas por Uri no sabían que habían sido esterilizadas. Otras afirmaron haber sido intimidadas para que dieran su consentimiento o engañadas para que creyeran que el procedimiento era reversible.

Las denuncias de Uri contribuyeron a la auditoría de la GAO, que descubrió que el Servicio de Salud Indio esterilizó a 3.406 mujeres en cuatro de las 12 áreas de servicio de la agencia entre 1973 y 1976, incluida Albuquerque. La agencia descubrió que algunas pacientes eran menores de 21 años y que la mayoría habían firmado formularios que no cumplían la normativa federal destinada a garantizar el consentimiento informado.

Los investigadores de la GAO determinaron que entrevistar a mujeres que se habían sometido a esterilizaciones “no sería productivo”, citando un único estudio de pacientes de cirugía cardíaca en Nueva York que tenían dificultades para recordar conversaciones pasadas con los médicos. Debido a la falta de entrevistas con pacientes y al limitado alcance de la auditoría de la GAO, los defensores de los derechos humanos afirman que aún no se han contabilizado el alcance y las repercusiones de la misma.

Un lugar para contar sus historias

Whitehorse no compartió su experiencia durante casi 40 años. Primero se lo contó a su hija. Luego, a otros familiares.

“Cada vez que cuento mi historia, se alivia la vergüenza, la culpa”, dijo Whitehorse. “Ahora pienso, ¿por qué debería avergonzarme? Es el gobierno el que debería avergonzarse de lo que nos hizo”.

Whitehorse defiende ahora públicamente a las víctimas de la esterilización forzada. En 2025, testificó sobre esta práctica ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y pidió a Estados Unidos que se disculpara formalmente.

Whitehorse espera que la investigación de Nuevo México ofrezca a más víctimas un lugar donde contar sus historias. Pero defensores como Rachael Lorenzo, directora ejecutiva de la organización de salud sexual y reproductiva Indigenous Women Rising, con sede en Albuquerque, afirman que la comisión debe tener cuidado para evitar volver a traumatizar a los supervivientes de una generación a otra.

“Es un tema tabú. Cuando contamos estas historias traumáticas necesitamos mucho apoyo”, afirma Lorenzo.

En una audiencia legislativa celebrada en Nuevo México a principios de este mes, el Dr. Donald Clark, médico jubilado del Servicio de Salud Indígena, declaró que ha visto a pacientes de entre 20 y 30 años “que buscan anticonceptivos pero no confían en que no serán esterilizadas de forma irreversible” debido a historias transmitidas en voz baja por sus abuelas, madres y tías.

“Sigue siendo un tema que afecta a la elección de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres hoy en día”, dijo Clark.

Un patrón de privación de derechos

Una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 1927 en el caso Buck contra Bell confirmó el derecho de los estados a esterilizar a las personas que consideraban “no aptas” para la reproducción, allanando el camino para la esterilización forzosa de inmigrantes, personas de color, discapacitados y otros grupos marginados a lo largo del siglo XX.

Según Lorenzo y Deer, la esterilización de las mujeres nativas americanas se inscribe en un patrón de políticas federales destinadas a perturbar la autonomía reproductiva de los nativos, desde el traslado sistemático de los niños indígenas a internados gubernamentales y hogares de acogida no nativos hasta la Enmienda Hyde de 1976, que impide a las clínicas y hospitales tribales que reciben financiación federal practicar abortos en casi todos los casos.

En Canadá se ha sancionado a médicos hasta 2023 por esterilizar a mujeres indígenas sin su consentimiento.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.