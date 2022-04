La gripe aviar infectó dos granjas más en el estado de Iowa, obligando a sacrificar 5.3 millones de gallinas y 88,000 pavos, informaron el viernes las autoridades.

Con estos nuevos casos, los productores de todo el país han tenido que sacrificar unos 22 millones de gallinas ponedoras, 1.8 millones de pollos para engorda, y 1.9 millones de pollitas y otros pollos comerciales, así como 1.9 millones de pavos.

La mayor parte de estos casos se han registrado en Iowa, donde han tenido que sacrificar más de 18 millones de pollos y 305,000 pavos desde que comenzaron los brotes en febrero.

El estado de Iowa es el principal productor de huevos del país, que en febrero contaba con 46 millones de pollos en las granjas, según datos del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés). Además, Iowa cría unos 11.7 millones de pavos al año.

PUBLICIDAD

Los nuevos casos se produjeron en una granja de huevo en el condado de Osceola y en una granja de pavos del condado Cherokee, ambos en el noroeste de Iowa. En los primeros días de esta semana, las autoridades estatales también confirmaron la presencia del virus en una granja de pavos con 35,500 aves en el condado de Buena Vista.

Debido a que el virus es tan infeccioso y mortal para las aves de corral comerciales, se destruyen averíos enteros. Una vez sacrificadas, las aves suelen ser enterradas en fosas de compostaje en las granjas.

Los datos del USDA muestran que 23 estados han confirmado casos en bandadas comerciales o de traspatio.

El contagio de la enfermedad se atribuye en gran medida a los excrementos o las secreciones nasales de las aves silvestres infectadas, como patos y gansos, que pueden contaminar el polvo y el suelo. La enfermedad se ha detectado en al menos 26 estados del país, y el virus lleva casi un año circulando entre las aves acuáticas migratorias de Europa y Asia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades afirman que los casos en aves no suponen una preocupación para la salud pública hasta el momento. En Estados Unidos no se ha detectado ningún caso en humanos del virus de la gripe aviar, y el consumo de productos avícolas sigue siendo seguro. La cocción de la carne de las aves y los huevos a una temperatura interna de 74° C (165° F) mata las bacterias y los virus.