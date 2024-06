Edwin Castro es oficialmente el ganador del pozo más alto en la historia de la lotería Powerball en Estados Unidos. Sin embargo, se encuentra envuelto en una controversia legal después de que el jardinero José Rivera lo demandara en 2023, acusándolo de robarle el ticket de millones de dólares. Rivera asegura que fue él quien realmente compró el boleto y que luego fue víctima de un delito. En medio de la polémica, su hermana rompió el silencio y contó la larga racha de malos momentos que enfrenta el denunciante desde entonces.

Esta historia comienza el 7 de noviembre de 2022, cuando alguno de los dos hombres compró un boleto de Powerball en una gasolinera de Altadena, California. Esta decisión cambiaría su vida para siempre. El gran premio, que ascendió a US$2,04 mil millones, marcó un hito en la historia de Powerball. El 14 de febrero de 2023, la lotería del estado anunció los números ganadores y Edwin Castro obtuvo su pago.

La dura vida del denunciante del robo

Sin embargo, la alegría del hombre se vio rápidamente empañada por la inesperada demanda de Rivera, quien afirmó que él era el verdadero propietario del ticket de Powerball y que había sido víctima de un robo. El caso, que sigue en marcha, genera atención y especulaciones. El demandante ha dejado en claro que está decidido a buscar justicia y que no descansará hasta que eso suceda.

Recientemente, la familia de José Rivera rompió el silencio. Según declaraciones replicadas por The Sun, cuando se le preguntó a la hermana de Rivera si creía que él debería seguir luchando, ella aseguró: “Si tiene la energía, adelante”.

La mujer contó que Rivera ha sufrido para sostenerse, porque en el último tiempo estuvo sin trabajo y afrontó la separación de la madre de sus hijos. Ahora, vive entre la casa de dos de sus hermanas, durmiendo en el sofá. Rivera también enfrenta una demanda legal de Edwin Castro, quien lo acusó de falsa denuncia por el escándalo en torno al supuesto robo del ticket.

En los últimos años, los hermanos Rivera -cinco en total- sufrieron la muerte de sus padres. Fue en un lapso de sólo dos meses, entre fines de 2020 y 2021. El padre murió de cáncer y la madre de Covid.

“Yo no tengo la energía. Pero creo que él es el verdadero ganador, entonces tiene sentido lo que hace”, agregó la mujer que pidió no ser identificada con nombre y apellido. “Como él dijo, el boleto fue robado. Yo le creo porque es mi hermano y dice la verdad. Pero veamos qué pasa. No me meto demasiado en sus negocios, soy muy reservada. Solo lo escucho y cuando necesita ayuda estoy aquí para ayudarlo. Él me habla de eso”, afirmó.

Al ser consultada sobre quién le paga al abogado que lo representa, exclamó: “No sé, eso es asunto suyo. Pero le va bien, nos aseguramos de que esté bien”. El hombre ha contratado al legista defensor John Michael Flanagan, quien se volvió famoso tras representar al médico de Michael Jackson, Conrad Murray.

Qué hizo Edwin Castro con el dinero que ganó en Powerball

Castro, de ascendencia latina y residente de California, demoró tres meses en reclamar su premio y conseguir el pago, pero no esperó para empezar a gastar esa fortuna: compró una mansión de más de millones de dólares. La propiedad está ubicada en Hollywood Hills, la zona exclusiva donde viven Ariana Grande, Dakota Johnson, Jimmy Kimmel y Robert Pattinson. Asimismo, adquirió un auto lujoso y siguió con sus inversiones inmobiliarias, llamando la atención por su estilo de vida opulento.