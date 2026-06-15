El vicepresidente JD Vance, un converso al catolicismo cuya fe ha sido fundamental en su vida adulta, narra su trayectoria religiosa en un nuevo libro que, en última instancia, podría servir como una especie de relato de los orígenes de una futura campaña presidencial.

«Communion: Finding My Way Back to Faith» sale a la venta este martes de la mano de Harper, y The Associated Press ha conseguido un ejemplar antes de su lanzamiento. La editorial HarperCollins también publicó «Hillbilly Elegy», las memorias superventas de 2016 que contribuyeron a convertir a Vance en una figura de renombre nacional.

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Desde entonces, Vance ha estado trabajando de forma intermitente en su nuevo libro, una década agitada en la que se han sucedido una película de Hollywood sobre su juventud, un breve mandato como senador por Ohio y, en la actualidad, su cargo de vicepresidente de Donald Trump.

No hay mucho sobre Trump ni sobre otras anécdotas de la vida política de Vance, aunque sí lamenta haber criticado a las «mujeres solteras con gatos» del Partido Demócrata, un comentario que volvió para atormentarle cuando era compañero de fórmula de Trump.

Por el contrario, «Communion» constituye una especie de manifiesto sobre el papel de la religión en la vida pública. Vance narra su transición del cristianismo protestante al ateísmo y, posteriormente, al catolicismo, y atribuye a su fe el haberle proporcionado un sentido de propósito que no encontró ni en sus estudios en la Universidad de Yale ni en su trabajo en el sector financiero.

El libro sale a la venta menos de cinco meses antes de las elecciones de mitad de legislatura, que marcarán el rumbo de los dos últimos años del segundo mandato de Trump. Estas elecciones también marcarán el inicio oficioso de la próxima campaña presidencial, en la que se espera que Vance sea uno de los candidatos.

Vance recordó la «fusión» entre religión y política

Vance escribió que fue testigo de «la fusión entre la política republicana y el cristianismo de mi juventud». Según Vance, en aquella época «oí hablar bastante de los males del aborto y la homosexualidad», así como de los «supuestos deslices morales» del entonces presidente Bill Clinton.

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Además de estas reflexiones de carácter religioso, Vance afirmó que sentía que estaba «comenzando a ser testigo del inicio de una fisura en el Partido Republicano: entre sus élites empresariales y sus bases religiosas». Eso es algo —prosiguió Vance— que «acabaría conduciendo a mi elección como vicepresidente».

La abuela de Vance —la «mamaw», como él la llama— fue una figura fundamental en su vida, y su muerte provocó que su fe cristiana se tambaleara.

«Cuando ella se marchó, a nadie le importaba realmente mi fe, y pronto a mí tampoco me importó», escribió. El cristianismo se volvió «completamente irrelevante» para él, incluso cuando prestó servicio en Irak en el Cuerpo de Marines.

Al finalizar su mandato en 2006, Vance escribió que «ya no era, en ningún sentido real, cristiano».

Una experiencia cercana a la muerte contribuyó a forjar la fe de Vance

Al regresar a su base militar tras el funeral de su abuela, Vance escribió que perdió el control del coche en una carretera resbaladiza por la lluvia, pero que, inexplicablemente, se detuvo antes de estrellarse contra la barrera de seguridad y caer por el precipicio.

Dijo que fue «lo más cerca que he estado nunca de una experiencia sobrenatural», y que esa sensación se mantuvo «incluso durante mis últimos años como ateo acérrimo».

Al terminar el servicio militar, un compañero le presentó a Vance la obra de la escritora Ayn Rand, cuya idea de que el egoísmo era una virtud se situaba «en una oposición tan radical a la moral cristiana como cualquier otra cosa que hubiera leído jamás». Esta idea le atrajo a Vance, escribió, señalando que la filosofía de Rand «llenó el vacío que había dejado la fe que había descartado» y que se convirtió en un «ateo y meritocrático autoproclamado».

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«No me importaba la voluntad de Dios», escribió. «Lo que me importaba era la mía».

«Me casaré con esta chica»

El vicepresidente, que se enamoró inmediatamente de la que hoy es su esposa, Usha Vance, escribió que le había dicho a un amigo que creía estar «obsesionado» con ella mientras estudiaban juntos en la facultad de Derecho. Elogió su intensidad, su inteligencia y su curiosidad.

«Me casaré con esta chica», escribió. «O me quedaré soltero de por vida».

También escribió que su conversación sobre la muerte, inspirada en el libro de Joan Didion «El año del pensamiento mágico», puso de manifiesto sus diferentes puntos de vista sobre la vida después de la muerte: a ella le preocupaba, mientras que a él no, ni siquiera en sus años de ateo.

«Usha, al igual que Didion, no temía ni la “pérdida del cielo” ni “los tormentos del infierno” por la razón más lógica: sencillamente, no creía que existieran. Yo llegué a creer en ambos, pero seguía sin encontrar ninguno de ellos especialmente motivador», escribió.

Peter Thiel supuso un punto de inflexión

En medio de todo esto, Vance escribió que asistió a una charla de Peter Thiel, un inversor de Silicon Valley que se convertiría en uno de los primeros patrocinadores políticos de Vance. Le impresionó el análisis que hizo Thiel sobre la hipercompetencia entre los profesionales, acompañada de un «estancamiento tecnológico».

«Probablemente la persona más inteligente que he conocido en mi vida se identificaba abiertamente como cristiano», escribió Vance, y añadió que Thiel «desmentía el esquema social simplista que yo me había construido: que las personas poco inteligentes eran religiosas y las inteligentes, ateas».

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«Hillbilly Elegy», Trump y la fama

Aunque al principio se mostraba escéptico sobre el éxito de su primer libro, Vance explicó cómo una entrevista que concedió en el verano de 2016 sobre «la sensación de que los paletos habían sido abandonados a su suerte por los dirigentes del país» causó un gran revuelo, coincidiendo con la campaña de Trump de ese año.

«Me convertí en una figura controvertida por méritos propios y experimenté por primera vez lo que era recibir críticas públicas acaloradas», escribió.

Vance dijo que se sentía «atraído por la flexibilidad» que supone «ser un intelectual público», aunque él optaría por otro camino.

Vance se convirtió al catolicismo

El futuro vicepresidente recordó haber visitado una catedral francesa en 2018 junto a su esposa, Usha, y su hijo pequeño, Ewan.

Al reflexionar sobre cómo la Iglesia católica había resistido a lo largo de los años, su ambivalencia respecto a la religión comenzó a desvanecerse. Escribe que sintió «una clara sensación de pertenencia y presencia».

Se bautizó un año después y escribió que le gustaba el «esfuerzo» que había que hacer para convertirse al catolicismo: las lecturas y los debates.

El proceso de selección para el cargo de vicepresidente fue intenso

Vance escribió que le parecía «muy improbable» que Trump lo eligiera como vicepresidente.

«Cuando su equipo me dijo que estaba entre los finalistas, casi pensé que era una broma», escribió Vance.

Recordó que la entrevista presencial fue la parte más fascinante del proceso de selección, en la que, entre otras cosas, le preguntaron si alguna vez había sido infiel a su mujer.

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«Yo no, pero supongo que quienes lo han hecho no se lo cuentan a un desconocido, ¿no?», respondió.

La transición al nuevo sistema resultó difícil para su familia, escribió, sobre todo para su hijo mayor.

Le habló de esa lucha a Charlie Kirk, el joven activista conservador que fundó Turning Point USA y que fue asesinado el año pasado.

—No intentes convencer a tu hijo de que no es un sacrificio —dijo Kirk.

Arrepentido por el comentario sobre las «mujeres con gatos»

La tendencia de Vance a generar polémica volvió a ponerse de manifiesto durante la campaña.

Los críticos han vuelto a sacar a relucir sus comentarios de 2021, en los que afirmaba que el Partido Demócrata estaba dirigido por «mujeres solteras con gatos».

Vance reconoce ahora que su comentario fue «una tontería» y «una de las cosas más estúpidas que he dicho nunca».

«Además de enfurecer a muchísima gente», añadió Vance, «tuvo la ventaja añadida de desviar la atención del verdadero argumento que quería plantear, que era que nuestra sociedad se está volviendo patológicamente hostil hacia la maternidad».

¿Se trata de las memorias de Vance sobre su campaña presidencial previa a 2028?

Es probable que la publicación del libro avive las especulaciones sobre la posibilidad de que Vance se presente a las elecciones presidenciales de 2028. Se trata de una posibilidad en la que el vicepresidente republicano ha dicho que no se está centrando por el momento, indicando que esperaría hasta después de las elecciones de mitad de legislatura de 2026 para decidir si se presenta a la campaña.

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Los aspirantes a la presidencia suelen publicar libros antes de lanzar su campaña, lo que les permite disfrutar de un momento de protagonismo ante nuevos públicos y les brinda la oportunidad de perfilar su mensaje antes de embarcarse en la campaña.

Varios posibles candidatos demócratas para las elecciones de 2028 ya han publicado libros recientemente o lo harán en breve, entre ellos el gobernador de Kentucky, Andy Beshear; el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; el gobernador de California, Gavin Newsom, y la exvicepresidenta Kamala Harris.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.