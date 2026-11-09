El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, compartió una actualización sobre su estado de salud y reconoció que el tratamiento contra el cáncer de próstata que padece ha limitado su capacidad para participar en actividades públicas, justo cuando se prepara para publicar sus memorias presidenciales.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Biden, de 83 años, indicó que sus médicos mantienen una perspectiva alentadora sobre su respuesta al tratamiento contra el cáncer en etapa 4, aunque admitió que la enfermedad tiene días en los que afecta su ritmo de vida.

“Algunos días son mejores que otros. No me ha detenido, pero a veces me hace ir más despacio”, expresó el exmandatario.

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Biden explicó que, debido a su condición de salud, no podrá participar en tantas entrevistas y conversaciones sobre su nuevo libro como había previsto inicialmente.

“Espero que las palabras en las páginas hablen por sí solas”, manifestó.

Su lucha contra el cáncer

El exmandatario anunció en mayo de 2025 que había sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata que se había extendido a los huesos.

La enfermedad fue identificada meses después de que concluyera su presidencia. Posteriormente, su hijo Hunter Biden reveló que el cáncer había avanzado y provocado dolores significativos.

En octubre de 2026, se informó que Biden recibía tratamiento de radiación y terapia hormonal.

Aunque el expresidente no ofreció nuevos detalles sobre su evolución médica en su más reciente mensaje, aseguró que sus médicos están alentados por la manera en que ha respondido a los tratamientos.

También agradeció las muestras de solidaridad, oraciones y buenos deseos que ha recibido, tanto él como su esposa, Jill Biden, y el resto de su familia.

Publicará sus memorias el 17 de noviembre

La actualización sobre su salud coincide con los preparativos para el lanzamiento de Promise Me, America, su nuevo libro sobre los cuatro años que estuvo al frente de la Casa Blanca.

La publicación está pautada para el próximo 17 de noviembre y abordará los principales desafíos de su administración, las decisiones que tomó durante su presidencia y las razones detrás de sus determinaciones.

Biden también adelantó que sus memorias reflejarán su visión sobre Estados Unidos, la democracia y el papel del país en el escenario internacional.

Al referirse a los retos que enfrenta, recordó una enseñanza que recibió de su padre: «Campeón, cuando te derriben, levántate».

“Es una buena lección para mí. Y para Estados Unidos”, añadió.

El libro también representa una oportunidad para que el exmandatario exponga su versión sobre los acontecimientos que marcaron el final de su carrera presidencial, incluida su decisión de buscar la reelección en 2024 y posteriormente abandonar la contienda.