Un joven de 18 años fue acusado de asesinar a tiros a su hermana de 21 dentro de una vivienda en New Hampshire, en un caso que ha conmocionado a la comunidad y a la propia familia de la víctima.

La investigación preliminar, detallada por la fiscal general adjunta de New Hampshire, Bethany Durand, indica que las autoridades respondieron a una llamada al sistema de emergencias 911. Al llegar a la residencia, encontraron a Leah Anderson, de 21 años, con una herida de bala en la cabeza. La joven fue trasladada a un hospital, donde posteriormente falleció.

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Su hermano, Logan Anderson, fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado en relación con los hechos.

Por el momento, las autoridades no han revelado qué ocurrió dentro de la vivienda antes del tiroteo ni un posible motivo para el crimen. La investigación continúa en curso.

“Es un caso en el que la familia de la víctima ha perdido no solo a la víctima que fue asesinada —su propia hija—, sino que además otro de sus hijos está acusado del crimen. Obviamente, esto añade niveles de complejidad y trauma para esta familia”, dijo la fiscal general adjunta Durand.

Leah Anderson, presuntamente asesinada por su hermano, era estudiante universitaria y también jugaba baloncesto. ( Fotocaptura )

Leah estudiaba Educación Elemental y Desarrollo de la Juventud en la Universidad Estatal de Plymouth (Plymouth State University), donde se preparaba para convertirse en maestra de escuela elemental.