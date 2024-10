Un joven de 19 años golpeó hasta dejar inconsciente al doctor de su madre porque pensaba que la había recetado de manera errónea, en hechos ocurridos en el estado de Florida.

Según la investigación de la Policía, el doctor Steven Silvers atendió a la madre del joven Ventura Pérez hace alrededor de un mes y le dio una receta. Aparentemente, la mujer estaba experimentando efectos secundarios por el medicamento, y el joven llegó el martes hasta la oficina del doctor para reclamarle.

Una vez llegó el galeno, este lo increpó rápidamente y luego lo golpeó.

El joven Ventura Pérez quedó arrestado sin derecho a fianza. ( Fotocaptura video de Telemundo 51 )

“Tuve una breve interacción con este caballero. Me di la vuelta para alejarme y él me atacó por detrás y me golpeó”, relató la víctima desde una cama de hospital en la vista que se celebró contra Pérez y que transmitió Telemundo 51.

Silvers alegó que nunca había visto al joven y dijo que tras los golpes que recibió permaneció alrededor de tres minutos inconsciente.

“Tengo múltiples fracturas faciales, tengo el ojo derecho hinchado y me dijeron que tenía una pequeña contusión cerebral”, detalló Silvers sobre su condición.

Pérez permanecerá arrestado sin derecho a fianza hasta que se celebre la próxima vista en su contra, debido a la gravedad de las heridas que tiene el doctor.