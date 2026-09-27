Mason Henderson, un joven de 21 años de Texas, falleció el 16 de septiembre de 2026 después de luchar durante años contra un raro cáncer cerebral. Su caso ha cobrado notoriedad en Estados Unidos porque su compañía de seguros rechazó inicialmente cubrir el medicamento que sus médicos consideraban esencial para prolongar su vida.

La historia, publicada por People en Español y basada en reportajes de KFF Health News y CBS News, ha reavivado el debate sobre las decisiones de las aseguradoras y el acceso a tratamientos de alto costo para pacientes con enfermedades graves.

Henderson fue diagnosticado a los 20 años con un glioma de alto grado, un tipo poco común y agresivo de tumor cerebral. Tras someterse a cirugías, radioterapia y quimioterapia, los médicos identificaron una mutación genética que hacía recomendable el uso del medicamento Lynparza, una terapia dirigida utilizada en ciertos tipos de cáncer.

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Sin embargo, la aseguradora negó en repetidas ocasiones la cobertura del tratamiento al considerar que no estaba aprobado específicamente para ese tipo de tumor, obligando a la familia a iniciar un largo proceso de apelaciones. El costo del medicamento era de $8,700 al mes.

Después de meses de gestiones, los médicos y la familia obtuvieron acceso al medicamento mediante un programa del fabricante. Aunque Mason recibió el tratamiento, el cáncer continuó avanzando y su estado de salud se deterioró con el paso del tiempo.

Su madre denunció que las demoras administrativas les hicieron perder un tiempo valioso mientras intentaban acceder a una terapia que sus especialistas respaldaban.

Mason Henderson murió el 16 de septiembre de 2026 en Texas, acompañado por su familia. Sus seres queridos lo recordaron como un joven resiliente, apasionado por la música y decidido a vivir plenamente pese a su enfermedad.

Su historia ha generado una ola de solidaridad y ha puesto nuevamente bajo la lupa el impacto que pueden tener las negativas o retrasos en la aprobación de tratamientos para pacientes con cáncer.

La familia estableció una beca en su honor.