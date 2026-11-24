El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aseguró este martes que Santi Almarcha, el estudiante universitario español de 22 años detenido en Florida, “permaneció más tiempo” del autorizado en Estados Unidos y que seguirá bajo custodia a la espera de su proceso de deportación.

“Santi Almarcha Senpau, un extranjero ilegal de España, fue arrestado el 15 de noviembre por ICE después de que el Departamento de Agricultura de Florida lo interceptara en un control de tráfico en el condado de Suwannee, Florida”, indicó un portavoz de ICE en un comunicado remitido a EFE.

La agencia federal detalló que el joven entró a Estados Unidos por última vez el 14 de enero pasado y que “excedió su estatus legal”, por lo que permanece bajo custodia a la espera de su proceso de deportación.

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Almarcha, natural de la provincia de Barcelona y estudiante de la Universidad de Misuri, se encuentra recluido en un centro de detención de Georgia, adonde fue trasladado tras su arresto en el norte de Florida.La abogada del joven, Regina Pitarch, explicó a EFE que su cliente tiene un visado de estudiante F-1 vigente hasta 2029.

Sin embargo, la universidad le dio de baja el I-20, el documento que le permite permanecer legalmente en el país como estudiante internacional, porque este semestre se había matriculado solo en clases en línea, sin notificárselo, según la abogada.

“Consideramos que es una negligencia por parte de la universidad el no haberle informado debidamente”, sostuvo Pitarch.

La abogada también denunció que el joven firmó sin asistencia legal unos documentos que le presentaron como una salida voluntaria y que en el centro de detención pasa “mucha hambre”.

En su comunicado, ICE aprovecha el caso para promocionar el programa de autodeportación del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiendo que “estar detenido es una elección”.

“Animamos a todos los extranjeros ilegales a tomar el control de su salida con la aplicación CBP Home. Estados Unidos ofrece a los extranjeros ilegales 3,000 dólares y un vuelo gratuito para autodeportarse ahora”, señaló la agencia.