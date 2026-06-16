Un juez federal de inmigración ha concedido asilo a una mujer que quedó huérfana en Irán en la década de 1970 y fue adoptada por un veterano de guerra estadounidense, a quien las autoridades de inmigración amenazaron a principios de este año con deportarla al país con el que Estados Unidos se encuentra actualmente en guerra.

Es probable que la sentencia del juez Andrew Fishkin ponga fin a una dura prueba de varios meses para esta mujer de California, una de las miles de personas adoptadas en el extranjero a las que nunca se les concedió la ciudadanía debido a las lagunas burocráticas existentes entre la legislación en materia de adopción y la de inmigración.

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La mujer vive en Estados Unidos desde que fue adoptada por unos padres estadounidenses cuando era pequeña y no tiene antecedentes penales. La agencia Associated Press no revela su nombre porque le preocupa que su situación jurídica siga siendo precaria, ya que el Gobierno aún tiene tiempo para recurrir. Un juez federal le ha permitido utilizar un seudónimo, «Sra. S», en su recurso contra la resolución del Gobierno sobre su situación migratoria.

La mujer recibió en febrero una carta del Departamento de Seguridad Nacional en la que se le ordenaba comparecer para un procedimiento de expulsión, alegando que era susceptible de ser deportada por haber excedido la duración de su visado en marzo de 1974, cuando tenía 4 años.

La mujer, de 56 años, describió lo que vino después como unos meses aterradores y humillantes.

Creció en el seno de una familia cristiana y militar en una granja de Wisconsin, y le inculcaron el patriotismo. Sin embargo, los documentos que recibió del Gobierno la describían como «extranjera»; en algunos se indicaba que no entendía el inglés, que es el único idioma que habla.

Los funcionarios de inmigración le comunicaron que estaba detenida, pero la pusieron en libertad y le colocaron un monitor en el tobillo para controlarla. Se compró unos pantalones nuevos para intentar ocultarlo y se obligó a no cruzar las piernas en las reuniones de trabajo, aterrorizada ante la idea de que eso pudiera poner en peligro el puesto en el sector sanitario que llevaba ocupando casi dos décadas.

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Le tomaron las huellas dactilares y le extrajeron ADN. Ella comentó que, como era de esperar, en la foto policial que le hicieron salía llorando.

Se preparó para la posibilidad de que la detuvieran: activó el pago automático de sus facturas y les dio a sus amigos una llave de su casa.

Su abogada, Emily Howe, afirmó que el Gobierno tenía la facultad de reconocer que ella es ciudadana estadounidense.

“En cambio, la trataron como a una terrorista, como si fuera la peor de las peores delincuentes”, dijo Howe. “Me pareció muy al estilo Gran Hermano, muy orwelliano”.

El Departamento de Seguridad Nacional se ha negado a hacer declaraciones oficiales sobre un caso concreto.

La agencia Associated Press dedicó un reportaje a esta mujer en 2024, en el marco de un artículo sobre el número de personas adoptadas internacionalmente que se quedaron sin ciudadanía porque sus padres adoptivos estadounidenses no tramitaron su naturalización.

En la década de los setenta, los padres de la mujer vivían en Irán, donde su padre trabajaba para una empresa subcontratista del Gobierno estadounidense. Se había retirado de la Fuerza Aérea con el rango de teniente coronel. Durante la Segunda Guerra Mundial, había pasado varios años como prisionero de guerra en Alemania.

La pareja encontró a la niña en un orfanato y regresó a Estados Unidos con ella en 1973, tras lo cual completaron rápidamente el proceso de adopción. En aquella época, los padres tenían que tramitar por separado la naturalización de los hijos adoptivos. Los padres de la mujer ya han fallecido.

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No supo que no se había naturalizado hasta que solicitó el pasaporte a los 38 años. Todavía no sabe cómo se produjo ese descuido. Revisó los papeles de su padre y encontró una carta de un abogado, fechada en 1975, en la que se decía que estaba trabajando con los funcionarios de inmigración, que «parece que este asunto está zanjado», y en la que se le cobraba a su padre por sus servicios.

A principios de este mes presentó una demanda federal con el fin de impedir que el Gobierno la expulsara y obligarlo a concederle la ciudadanía.

Desde hace tiempo cree que debería considerarse ciudadana estadounidense: tiene una tarjeta de la Seguridad Social, un permiso de conducir y lleva décadas trabajando y pagando impuestos de forma legal. Solo la agencia de inmigración niega que sea ciudadana. Sospecha que su documentación se perdió, probablemente cuando los militantes tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979.

Fishkin pareció estar de acuerdo: en su sentencia, escribió que ni ella ni el Gobierno de Estados Unidos tienen acceso a los documentos de esa embajada. La declaró refugiada, con derecho a trabajar en Estados Unidos. Su sentencia allana el camino para que la mujer sea reconocida como ciudadana.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.