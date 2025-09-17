LOS ÁNGELES. Un juez de California rechazó la solicitud de un nuevo juicio para Erik y Lyle Menéndez, cerrando así otra posible vía hacia la libertad para los hermanos, quienes cumplieron décadas en prisión por asesinar a sus padres en 1989 en su mansión de Beverly Hills.

El fallo emitido el lunes por el juez William C. Ryan, del Tribunal Superior de Los Ángeles, se produce pocas semanas después de que se les negara la libertad condicional a los hermanos. Ryan denegó una petición presentada en mayo de 2023 para la revisión de sus condenas, basada en nuevas pruebas que respaldan sus denuncias de abuso sexual por parte de su padre.

El juez escribió que las nuevas pruebas, que “corroboran ligeramente” las acusaciones de que los hermanos fueron abusados sexualmente, no niegan el hecho de que ambos actuaron con “premeditación y deliberación” al perpetrar los asesinatos. “Las pruebas alegadas en este caso no son tan convincentes como para haber generado una duda razonable en la mente de al menos un miembro del jurado o para respaldar una instrucción de defensa propia imperfecta”, escribió el juez.

Se envió un correo electrónico a Mark Geragos, abogado de los hermanos, solicitando comentarios sobre el fallo del juez. El 22 de agosto, un panel de dos comisionados denegó la libertad condicional a Lyle Menéndez por tres años tras una audiencia de un día. Los comisionados señalaron que el hermano mayor aún mostraba rasgos de personalidad antisocial, como engaño, minimización y transgresión de las normas, que subyacen a esa apariencia positiva.

16 Fotos Tras cumplir casi 30 años en prisión por el asesinato de sus padres, Erik y Lyle se enfrentan a una audiencia de resentencia en busca de su libertad.

A Erik Menéndez, quien se encuentra recluido en la misma prisión de San Diego, se le denegó la libertad condicional un día antes, después de que los comisionados determinaran que su mala conducta en prisión aún lo convertía en un riesgo para la seguridad pública. Los hermanos fueron condenados a cadena perpetua en 1996 por disparar fatalmente a su padre, José Menéndez, y a su madre, Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills hace casi exactamente 36 años, el 20 de agosto de 1989.

Si bien los abogados defensores argumentaron que los hermanos actuaron en defensa propia tras años de abuso sexual por parte de su padre, la fiscalía afirmó que los hermanos buscaban una herencia multimillonaria. Un juez les redujo la condena en mayo y pudieron optar inmediatamente a la libertad condicional. Las audiencias de libertad condicional marcaron su punto más cercano a la libertad desde que fueron condenados hace casi 30 años.