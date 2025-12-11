Los abogados del joven de 22 años de Utah acusado de matar a Charlie Kirk deberán comparecer ante el tribunal este jueves, mientras intentan limitar aún más el acceso de los medios en este caso penal de alto perfil.

Un juez de Utah está sopesando el derecho del público a conocer los detalles del caso de Tyler Robinson frente a las preocupaciones de sus abogados de que el aluvión de atención mediática pueda interferir con su derecho a un juicio justo.

El equipo legal de Robinson y la Oficina del Sheriff del condado de Utah han pedido al juez Tony Graf que prohíba las cámaras en la sala del tribunal.

Los fiscales han acusado a Robinson de asesinato agravado por el tiroteo del 10 de septiembre que acabó con la vida del activista conservador en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en Orem, a pocos kilómetros al norte del tribunal de Provo. Planean solicitar la pena de muerte.

Se esperaba que Robinson compareciera en persona este jueves tras haber participado en audiencias anteriores por videollamada o audio desde la cárcel, según una orden de traslado.

Una coalición de organizaciones de noticias nacionales y locales, incluida The Associated Press, está luchando por preservar el acceso de los medios al caso.

Graf ya ha tomado medidas para proteger la presunción de inocencia de Robinson antes del juicio, reconociendo que el caso ha generado una atención pública “extraordinaria”.

El 24 de octubre, Graf celebró una audiencia a puerta cerrada en la que los abogados discutieron la vestimenta de Robinson en la sala y los protocolos de seguridad. En una decisión posterior, el juez permitió que Robinson vista ropa de calle durante las audiencias preliminares, pero ordenó que permanezca físicamente restringido por motivos de seguridad. Graf también prohibió a los medios filmar o fotografiar sus sujeciones, después de que sus abogados argumentaran que la difusión de imágenes de Robinson esposado y con ropa de la cárcel podría perjudicar a futuros miembros del jurado.

Michael Judd, abogado de la coalición de medios, ha instado a Graf a permitir que las organizaciones periodísticas puedan opinar sobre futuras solicitudes de audiencias cerradas u otras limitaciones.

La presencia de medios en las audiencias de Utah ya es limitada, pues los jueces suelen designar a un fotógrafo y un camarógrafo para documentar una audiencia y compartir el material con otros medios. Normalmente, otros periodistas pueden asistir para escuchar y tomar notas, al igual que el público.

Judd escribió recientemente que un tribunal abierto “salvaguarda la integridad del proceso de determinación de hechos” y fomenta la confianza pública en los procesos judiciales. Los casos penales en EE. UU. han sido históricamente públicos, lo que, según argumentó, demuestra que los juicios pueden llevarse a cabo de manera justa sin restringir el trabajo de los periodistas que buscan mantener informado al público.

La viuda de Kirk, Erika Kirk, ha pedido total transparencia, afirmando: “Merecemos que haya cámaras ahí dentro”. Su esposo era aliado del expresidente Donald Trump y trabajó para atraer a los jóvenes hacia el conservadurismo.

El equipo legal de Robinson sostiene que la publicidad previa al juicio llega incluso hasta la Casa Blanca, señalando que Trump declaró poco después del arresto de Robinson: “Con un alto grado de certeza, lo tenemos” y “Espero que reciba la pena de muerte”.

La abogada Kathy Nester ha expresado su preocupación por la difusión de versiones digitalmente alteradas de la primera foto de Robinson en la corte, lo que genera desinformación sobre el caso. Algunas imágenes manipuladas muestran a Robinson llorando o teniendo un arrebato en la audiencia, algo que no ocurrió.