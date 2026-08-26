Un juez federal en Texas declaró nuevamente inconstitucional la ley estatal que buscaba restringir los espectáculos drag en presencia de menores, al determinar que su redacción era demasiado ambigua y que violaba el derecho a la libertad de expresión protegido por la Constitución de Estados Unidos.

La decisión fue emitida por el juez de distrito David Hittner, quien bloqueó por segunda vez la aplicación de la Senate Bill 12 (SB 12), una legislación aprobada en 2023 y promovida por líderes republicanos con el argumento de proteger a los menores de presentaciones consideradas de carácter sexual.

¿Qué prohibía la ley?

La SB 12 prohibía ciertos espectáculos catalogados como “orientados sexualmente” en espacios públicos o en lugares donde pudieran estar presentes menores de 18 años. La medida contemplaba sanciones para los establecimientos que permitieran estas presentaciones y restringía el uso de prótesis o accesorios que exageraran características sexuales durante los actos.

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Aunque el texto no mencionaba directamente a los artistas drag, organizaciones defensoras de derechos civiles argumentaron que la legislación estaba dirigida principalmente contra esa comunidad y que también podía afectar obras teatrales, musicales y otras expresiones artísticas.

“Si no les gusta, no vayan”

En su fallo, Hittner sostuvo que la ley era “inconstitucionalmente vaga”, ya que su lenguaje permitía interpretaciones demasiado amplias sobre qué constituye un espectáculo sexual.

El juez añadió que quienes se sientan ofendidos por este tipo de presentaciones tienen una alternativa sencilla:

“Si no les gustan los espectáculos drag... simplemente no vayan”.

Hittner también señaló que, bajo la redacción de la ley, artistas como Dolly Parton, Elvis Presley o Miley Cyrus podrían verse expuestos a sanciones si alguna de sus actuaciones fuera considerada “erótica”, lo que evidencia el alcance excesivo de la medida.

Texas apelará la decisión

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, rechazó la sentencia y anunció que apelará el fallo. El funcionario afirmó que la decisión es “profundamente errónea” y sostuvo que el estado continuará defendiendo la legislación como una herramienta para proteger a los menores.

Por su parte, la ACLU de Texas, que representó a los demandantes, celebró la resolución y aseguró que el tribunal reafirmó que el gobierno no puede censurar expresiones artísticas protegidas por la Primera Enmienda.

Una disputa que continúa

La SB 12 ya había sido bloqueada en 2023 por el mismo juez, aunque posteriormente un tribunal de apelaciones permitió su entrada en vigor mientras continuaba el litigio. Con esta nueva decisión, la ley vuelve a quedar suspendida, aunque el caso seguirá su curso en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito tras la apelación anunciada por el estado.