Un juez declaró el viernes nulo el juicio contra Lindsay Clancy, luego de que los miembros del jurado indicaran que no pudieron llegar a un veredicto unánime sobre si Clancy era penalmente responsable de la muerte de sus tres hijos pequeños.

La anulación del juicio, ocurrida en el séptimo día de deliberaciones, deja el caso sin resolver y permite que los fiscales puedan volver a procesar a Clancy.

Las deliberaciones dieron un giro dramático a finales de esta semana, cuando el juez dijo que declararía nulo el juicio el viernes, pero luego cambió de rumbo repentinamente y le dio al abogado defensor de Clancy la oportunidad de presentar una apelación ante el más alto tribunal de apelaciones del estado.

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Esto ocurrió un día después de que el presidente del jurado informara al juez que uno de los miembros se negaba a seguir las instrucciones del tribunal sobre la duda razonable, lo que ofreció una poco común mirada a un posible conflicto dentro de la sala de deliberaciones. El abogado de Clancy exigió que ese jurado fuera removido del caso.

El juicio, transmitido en directo, generó atención sobre la salud mental de las madres después del parto y fue seguido de cerca por un público dividido. Los simpatizantes de Clancy la consideraban una madre amorosa que se había dado cuenta de que algo estaba muy mal en los meses previos a los asesinatos y que buscó ayuda, incluso ingresándose voluntariamente en un hospital psiquiátrico. Sus detractores sostenían que debía ser castigada por un acto cruel y egoísta.