NUEVA YORK — Las afirmaciones de Ghislaine Maxwell, exnovia y colaboradora de toda la vida de Jeffrey Epstein, de que su condena por tráfico sexual fue un «completo error judicial» fueron desestimadas este martes por un juez federal, quien señaló que sus afirmaciones se basaban en «especulaciones, distorsiones y/o falsedades absolutas».

El juez Paul A. Engelmayer afirmó en un auto escrito que la solicitud de hábeas corpus presentada por Maxwell, con la que pretendía anular su condena y liberarla de una pena de 20 años de prisión alegando la existencia de «pruebas nuevas y sustanciales», carecía «de fundamento demostrable».

PUBLICIDAD

«La petición de Maxwell está muy lejos de dar en el blanco», afirmó Engelmayer. «No hay ningún hecho que Maxwell cuestione de forma justificada y que pueda alterar el resultado de su juicio».

Maxwell afirmó en una solicitud de hábeas corpus presentada el pasado mes de diciembre que se ocultó información que habría dado lugar a su absolución en el juicio de 2021 y que se presentaron testimonios falsos ante el jurado.

Afirmó que el efecto acumulativo de las violaciones constitucionales dio lugar a una «absoluta injusticia».

El martes se envió una solicitud de comentarios a los abogados de Maxwell.

Las solicitudes de hábeas corpus suelen presentarse como último recurso y para protegerse contra la detención ilegal una vez agotadas todas las vías de recurso, tal y como ocurrió tras la condena y la imposición de la pena a Maxwell.

Epstein, un financiero millonario, fue detenido en julio de 2019 acusado de tráfico sexual. Tras ser condenado a prisión preventiva hasta el juicio, fue hallado muerto en su celda de una cárcel federal de Nueva York en agosto de 2019, y su muerte se dictaminó como suicidio.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.