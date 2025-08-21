Un juez federal dictaminó el jueves que la exabogada del presidente Donald Trump, Alina Habba, ha estado ejerciendo ilegalmente como fiscal federal principal en Nueva Jersey.

El tribunal, alegando que la administración utilizó “una serie de medidas legales y de personal novedosas”, sostuvo que el mandato de Habba como fiscal federal interina finalizó en julio, y que las maniobras de la administración Trump para mantenerla en el cargo sin obtener la confirmación del Senado de los Estados Unidos no siguieron los procedimientos exigidos por la ley federal.

“Ante la cuestión de si la Sra. Habba está desempeñando legalmente las funciones y deberes de la fiscalía federal del distrito de Nueva Jersey, concluyo que no es así”, escribió el juez federal Matthew Brann. El dictamen afirma que las acciones de Habba desde julio “pueden ser declaradas nulas”. Brann, nombrado por Barack Obama, dijo que suspenderá su orden a la espera de una apelación.

No quedó claro de inmediato si eso significaba que Habba seguiría al frente de la fiscalía federal. El jueves se envió un mensaje a la oficina de Habba solicitando comentarios. El Departamento de Justicia dijo que tiene la intención de apelar la sentencia.

La sentencia podría dar lugar a impugnaciones contra otros fiscales federales que han sido nombrados de manera similar por la administración Trump sin la aprobación del Senado después de que expiraran sus nombramientos temporales. La decisión de Brann se produce en respuesta a una demanda presentada en nombre de los acusados de Nueva Jersey que impugnan el mandato de Habba y los cargos que ella les imputaba. Estos trataron de bloquear los cargos contra ellos, argumentando que Habba no tenía autoridad para procesar el caso después de que su mandato de 120 días como fiscal federal interina expirara en julio.

La moción de los acusados para bloquear a Habba, antigua asesora de la Casa Blanca bajo Trump y su antigua abogada defensora personal, es otro capítulo destacado de su breve mandato. Ella fue noticia cuando Trump la nombró fiscal federal de Nueva Jersey en marzo. Dijo que el estado podría “volverse rojo”, una expresión política abierta y poco habitual en un fiscal, y afirmó que tenía previsto investigar al gobernador demócrata y al fiscal general del estado.

A continuación, presentó una acusación por allanamiento, que finalmente fue retirada, contra el alcalde de Newark, Ras Baraka, por su visita a un centro federal de detención de inmigrantes. Más tarde, Habba acusó a la representante demócrata LaMonica McIver de agresión por el mismo incidente, un caso penal federal poco habitual contra un miembro en activo del Congreso que no sea por corrupción. Ella niega los cargos y se ha declarado inocente.

La inestabilidad sobre su mandato se hizo patente a finales de julio, cuando su nombramiento temporal de cuatro meses estaba llegando a su fin y quedó claro que no obtendría el apoyo de los senadores de su estado natal Cory Booker y Andy Kim, ambos demócratas, lo que arruinó efectivamente sus posibilidades de obtener la aprobación del Senado. El presidente retiró su nominación.

Por esas mismas fechas, los jueces federales de Nueva Jersey ejercieron su facultad legal para sustituir a Habba por un fiscal de carrera cuando expiró su nombramiento temporal, pero la fiscal general Pam Bondi despidió a ese fiscal y volvió a nombrar a Habba fiscal federal en funciones. En su opinión, Brann cuestionó las medidas legales que tomó la administración para mantener a Habba en el cargo.

“Llevado al extremo, el presidente podría utilizar este método para dotar a la fiscalía federal de personas de su elección personal durante todo un mandato sin solicitar el asesoramiento y consentimiento del Senado”, escribió. El Departamento de Justicia ha afirmado en sus escritos que los jueces actuaron de forma prematura y que el ejecutivo tiene la autoridad para nombrar a su candidato preferido para hacer cumplir las leyes federales en el estado.

Trump había nominado formalmente a Habba como su candidato a fiscal federal el 1 de julio, pero la oposición de Booker y Kim significaba que, según la práctica tradicional del Senado conocida como cortesía senatorial, la nominación se estancaría. Otros candidatos de Trump para fiscal federal se enfrentan a una situación similar.