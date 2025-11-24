Washington. Un juez federal desestimó los casos penales contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general estatal de Nueva York Letitia James, concluyendo que la fiscal que presentó los cargos a instancias del presidente Donald Trump fue nombrada ilegalmente por el Departamento de Justicia.

Las resoluciones del juez federal de distrito Cameron McGowan Currie representan una sorprendente reprimenda a los esfuerzos del gobierno de Trump por atacar a sus oponentes políticos, así como a sus maniobras legales para instalar apresuradamente a una fiscal leal dispuesto a presentar los casos.

Con el fallo, Lindsey Halligan se convierte en la última persona en ser descalificada debido a la manera en que fue designada por el gobierno Trump para fungir como fiscal.