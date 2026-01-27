El juez federal principal en Minnesota dice que la administración Trump no ha cumplido con las órdenes de realizar audiencias para inmigrantes detenidos y ordenó al director de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se presente ante él el viernes para explicar por qué no debería ser declarado en desacato.

En una orden fechada el lunes, el juez principal Patrick J. Schiltz indicó que Todd Lyons, director interino de ICE, debe presentarse personalmente en la corte. Schiltz criticó a la administración por su manejo de las audiencias de fianza para los inmigrantes que ha detenido.

“Este tribunal ha sido extremadamente paciente con los demandados, a pesar de que ellos decidieron enviar a miles de agentes a Minnesota para detener a extranjeros sin hacer ninguna disposición para manejar las cientos de peticiones de hábeas corpus y otras demandas que seguramente surgirían”, escribió el juez.

La orden se produce un día después de que el presidente Donald Trump ordenara al zar fronterizo Tom Homan asumir el control de la ofensiva migratoria de su administración en Minnesota, tras la segunda muerte este mes de una persona a manos de un agente de inmigración.

Se enviaron mensajes el martes a portavoces de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para solicitar comentarios.

“Los demandados han asegurado continuamente al tribunal que reconocen su obligación de cumplir con las órdenes judiciales, y que han tomado medidas para garantizar que esas órdenes sean respetadas en el futuro”, continuó Schiltz en la orden. “Lamentablemente, sin embargo, las violaciones continúan”.

El juez señaló que reconoce que ordenar al jefe de una agencia federal que se presente personalmente es extraordinario. “Pero la magnitud de la violación de las órdenes judiciales por parte de ICE también es extraordinaria, y se han intentado medidas menos severas que han fallado”, escribió Schiltz.

La orden menciona al peticionario por su nombre de pila y las iniciales de su apellido: Juan T.R. Indica que el tribunal concedió una petición el 14 de enero para que se le proporcionara una audiencia de fianza dentro de siete días. El 23 de enero, los abogados del peticionario informaron al tribunal que la persona permanecía detenida.

La orden establece que Schiltz cancelará la comparecencia de Lyons si el peticionario es liberado de la custodia.