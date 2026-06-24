Un juez prohibió al Gobierno federal llevar a cabo detenciones en los tribunales de inmigración, ordenando que se pusiera fin a una práctica que se había generalizado poco después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo el año pasado.

El cambio de rumbo de la Administración Trump con respecto a la política de larga data contra las detenciones en los tribunales de inmigración se debió «no a una toma de decisiones meramente irrazonable, sino a una ausencia total de toma de decisiones», escribió el juez federal de distrito Casey Pitts, de San Francisco. Las autoridades no tuvieron en cuenta el «efecto disuasorio» que tienen las detenciones sobre la comparecencia de las personas en las vistas judiciales.

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«Durante 80 años, el Congreso ha exigido a los organismos federales que reflexionen antes de actuar», escribió Pitts, refiriéndose a la Ley de Procedimiento Administrativo, una ley de 1946 que obliga a los organismos federales a justificar sus actuaciones. Esa ley, escribió, «no exige que un organismo adopte la decisión que un tribunal de apelación pueda considerar preferible. Pero sí exige que una agencia, como mínimo, exponga razones sólidas para seguir la línea de actuación elegida».

Esta sentencia supone el segundo revés para las detenciones en los juzgados desde mayo, cuando un juez federal de Nueva York las prohibió en los tribunales de inmigración. Esa orden solo se aplicaba en Nueva York, mientras que la última decisión ha invalidado la política en todo el país.

James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, criticó la sentencia calificándola de extralimitación judicial.

«Cuando un juez dicta sentencia contra un acusado, este queda detenido. Si un juez de inmigración ordena la expulsión de un extranjero, debería ocurrir lo mismo. Que un juez de distrito ordene lo contrario constituye un claro ejemplo de activismo judicial al servicio de una agenda antiamericana a favor de las fronteras abiertas», escribió Percival en Internet.

Tras la toma de posesión de Trump, las comparecencias celebradas en todo el país solían concluir con la desestimación de los casos por parte del Gobierno, lo que allanaba el camino para que agentes de paisano procedieran a realizar detenciones en los pasillos, en coordinación con abogados del Departamento de Seguridad Nacional.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.