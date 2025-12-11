Un juez federal en Maryland ordenó el jueves la liberación de Kilmar Abrego García de la detención migratoria mientras avanza su impugnación legal contra su deportación.

La jueza del Distrito de EE. UU., Paula Xinis, dictaminó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debe liberar a Abrego García de inmediato.

“Desde que Abrego García regresó tras su detención injusta en El Salvador, ha sido re-detenido, nuevamente sin autoridad legal”, escribió la jueza.

“Por esta razón, el tribunal CONCEDE la petición de Abrego García de liberación inmediata de la custodia del ICE", agregó.

El ciudadano salvadoreño tiene esposa e hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, aunque originalmente inmigró a Estados Unidos de manera ilegal cuando era adolescente. Un juez de inmigración en 2019 determinó que Abrego García no podía ser deportado a El Salvador porque enfrentaba peligro por parte de una pandilla que amenazaba a su familia. Cuando fue deportado por error en marzo, su caso se convirtió en un punto de apoyo para quienes se oponen a la estricta política migratoria del presidente Donald Trump.

Abrego García fue devuelto a EE. UU. bajo una orden judicial. Dado que no puede ser deportado a El Salvador, ICE ha buscado enviarlo a varios países africanos. Su demanda en un tribunal federal sostiene que la administración Trump está usando ilegalmente el proceso de deportación para castigar a Abrego García por la vergüenza causada por su deportación equivocada a El Salvador.

Mientras tanto, en un proceso separado en el tribunal de inmigración, Abrego García está solicitando reabrir su caso migratorio para pedir asilo en Estados Unidos.

Adicionalmente, Abrego García enfrenta cargos penales en un tribunal federal en Tennessee, donde se ha declarado no culpable de tráfico de personas. Ha presentado una moción para desestimar los cargos, argumentando que la fiscalía actúa de manera vengativa.