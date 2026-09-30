El juez federal Raúl Arias Marxuach ordenó este miércoles a las agencias federales de inmigración traer de vuelta a Puerto Rico al mexicano Sandro González Domínguez, codueño de la importante empresa local de restaurantes Callejeros.

González Domingo, que lleva 28 años residiendo en Estados Unidos y Puerto Rico, fue detenido y posteriormente sacado de la jurisdicción local mientras el Tribunal Federal tenía ante su consideración un recurso de habeas corpus presentado por el Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

El licenciado Fermín Arraiza, director legal de la ACLU de Puerto Rico, denunció en un comunicado que el mexicano fue montado “en un avión a toda prisa por agentes de inmigración, a pesar de que ya tenían conocimiento del caso que se encontraba ante la corte federal”.

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“Lo ocurrido es otro ejemplo del estilo autoritario y antidemocrático del presidente (Donald) Trump y el séquito de agentes inescrupulosos que ignoran lo que establece la propia Constitución que juraron defender”, afirmó Arraiza.

González Domínguez, que tiene dos hijas ciudadanas estadounidenses, de 26 y 19 años, es codueño de una empresa con ocho establecimientos en el archipiélago, que emplean aproximadamente a 115 personas.

Fue detenido por agentes enmascarados el pasado 26 de septiembre afuera de uno de los restaurantes del que es copropietario.

“Esta persona no solo tiene vínculos comunitarios y familiares con Puerto Rico, sino que también es un ejemplo de cómo la comunidad migrante es parte de la economía que mueve y sostiene a nuestro país, incluso en medio de la violencia institucional que enfrentan nuestros inmigrantes”, sostuvo Arraiza.

La ACLU de Puerto Rico presentó el recurso legal de habeas corpus durante la noche del 28 de septiembre. Dicho recurso perseguía precisamente impedir el traslado de González Domínguez fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.

Las agencias de inmigración fueron informadas sobre el caso y tenían conocimiento del proceso, pero el nombre de González Domínguez dejó de aparecer en el Sistema de ICE para la localización de detenidos, que previamente lo ubicaba en San Juan.

El juez Arias Marxuach emitió su opinión y orden en respuesta al habeas corpus. Posteriormente, el magistrado fue informado mediante la moción urgente sobre la acción del ICE y el traslado de González Domínguez.