Un juez federal permitió este miércoles que el joven, acusado de agredir sexualmente y matar a su hermanastra de 18 años a bordo de un crucero de Carnival, permanezca libre mientras evalúa los argumentos presentados durante una audiencia en Miami.

Timothy Hudson fue arrestado inicialmente y acusado como menor de edad, y el juez magistrado federal Edwin Torres determinó en febrero que el joven de 16 años podía vivir con un tío y permanecer bajo monitoreo electrónico. Sin embargo, luego de que el caso fuera transferido a un tribunal de adultos, los fiscales solicitaron que Hudson permaneciera detenido hasta la conclusión del proceso.

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El juez concluyó la audiencia del miércoles por la mañana sin emitir una decisión final. Torres indicó que quería conversar con alguien del Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos sobre la logística de mantener detenido a Hudson en el centro de Florida, más cerca de su familia, en lugar del sur de Florida, donde se lleva a cabo el juicio.

Se desconoce cuándo el juez anunciará su decisión. Mientras tanto, Hudson salió caminando del tribunal tras la audiencia, en vez de ser detenido de inmediato.

Hudson se ha declarado no culpable de los cargos de asesinato en primer grado y abuso sexual agravado. Los menores rara vez son procesados en tribunales federales. Los defensores públicos federales de Hudson han declinado comentar sobre los cargos.

La hermanastra de Hudson, Anna Kepner, viajaba junto a su familia —incluido Hudson— en el crucero Carnival Horizon en noviembre. Antes de que el barco regresara a Florida, su cuerpo fue hallado oculto debajo de una cama en la habitación que compartía con Hudson y otro adolescente, según una querella criminal.

La causa de muerte de Kepner, ocurrida el 6 de noviembre, fue determinada como asfixia mecánica, que ocurre cuando un objeto o fuerza física impide que una persona respire.

El padre de Kepner, Christopher Kepner, había emitido previamente una declaración en la que señaló que la familia estaba depositando su “confianza en el sistema de justicia para buscar la verdad con cuidado e integridad”.

“La situación es profundamente dolorosa y compleja para toda la familia”, expresó Kepner.

Anna Kepner era animadora escolar en Temple Christian School en Titusville, Florida, a unas 40 millas (65 kilómetros) al este de Orlando. Durante su servicio conmemorativo en noviembre, familiares pidieron a los asistentes vestir colores brillantes en lugar del tradicional negro “en honor al alma brillante y hermosa de Anna”.