( El Tiempo / GDA )

La adolescente Anna Kepner, quien fue hallada muerta a bordo del crucero Carnival Horizon este mes, habría muerto por asfixia tras un agarre con el brazo en el cuello, informó ABC News.

Según el medio, la joven de 18 años presentaba dos moretones en el costado del cuello. Hasta ahora no se han encontrado señales de agresión sexual ni de drogas o alcohol, aunque los análisis toxicológicos aún están pendientes.

Además, el cuerpo de Kepner fue localizado bajo una cama, envuelto en una sábada y cubierto con chalecos salvavidas.

El hermanastro de 16 años de Kepner ha sido identificado como sospechoso en su muerte, según documentos judiciales presentados por sus padres.

PUBLICIDAD

Los documentos muestran que ambos padres reconocen que su hijo del medio —identificado en la corte solo por sus iniciales “T.H.”— está bajo investigación del FBI en relación con la muerte de Kepner, según The Associated Press.

Ni el FBI ni Carnival han informado públicamente cómo murió Kepner, si ocurrió un crimen, o qué llevó a los agentes a enfocarse en el hermanastro.

Kepner era estudiante y porrista de la Temple Christian School en Titusville, Florida. El jueves pasado se llevó a cabo un servicio memorial privado para Kepner en una iglesia en Titusville.

El Carnival Horizon, un crucero con capacidad para casi 4,000 pasajeros, regresó a Miami en la mañana del sábado, 8 de noviembre, según lo previsto, indicó Carnival Cruise Line.

El itinerario del 2 al 8 de noviembre incluía paradas en Jamaica, Islas Caimán y México.