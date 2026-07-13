Una jueza federal estadounidense consideró este lunes “indebida” la demanda del presidente Donald Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) que resultó en un acuerdo para proteger a su familia y empresas de auditorías fiscales, por lo que también pidió sancionar a los abogados del mandatario.

Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, falló contra el acuerdo alcanzado entre el presidente y el IRS, que de manera inicial también había resultado en un fondo de casi 1,800 millones de dólares de recursos públicos para compensar a aliados de Trump por supuesta “persecución” judicial, lo que otra jueza revocó en mayo.

PUBLICIDAD

La corte determinó que “los demandantes emplearon indebidamente esta demanda para justificar” concesiones del Gobierno: el acceso a fondos de los contribuyentes y la exención de auditorías y otras investigaciones, lo que lograron “ejerciendo influencia sobre los demandados”, es decir, el IRS.

“Esto constituyó un intento de utilizar al tribunal para otorgar cierta legitimidad a un acuerdo destinado a conferir inmunidad a personas y entidades afiliadas al presidente, y para asignar miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses a fin de reparar agravios no definidos en la ley”, concluyó Williams.

El fallo deslegitimó la demanda que Trump y sus hijos, Donald Trump Jr. y Eric Trump, presentaron a inicios de año contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos a medios de comunicación, lo que derivó en un acuerdo extrajudicial entre el Departamento de Justicia (DOJ) y el mandatario.

El acuerdo, firmado por el fiscal general interino, Todd Blanche, quien fue abogado personal de Trump, estableció que el IRS quedaría “prohibido y vetado para siempre” para reclamar las conductas del mandatario y su familia, además de crear el fondo público para compensar a aliados del presidente “perseguidos” por la justicia.

La jueza rechazó la demanda y el acuerdo al apuntar que Trump, como presidente, controla tanto al IRS como al Departamento de Justicia.

“Estos hechos conducen a la inexorable conclusión de que los términos del ‘acuerdo’, las personas que firmaron el ‘acuerdo’, así como los presuntos beneficiarios del mismo, demuestran un interés común y unitario”, sostuvo.

Ante la conducta “indebida”, la jueza recomendó aplicar a los abogados de Trump en la demanda sanciones bajo la Regla 11, que castigan el abuso de procesos de la corta y buscan reembolsar a los litigantes de querellas “abusivas” o “injustificadas”.

La corte pidió a las barras de abogados de Florida y de Nueva York revisar los castigos a los involucrados, además de prohibirle al defensor Daniel Z. Epstein presentar nuevos recursos en las cortes floridanas por al menos un año.