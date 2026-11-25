Una jueza federal de Florida ordenó este miércoles el traslado desde ese estado a California de Thomas Wayne Markle Sr., padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, quien permanecerá bajo custodia durante el desplazamiento para comparecer ante un tribunal de ese estado, donde enfrenta dos cargos de posesión de pornografía infantil.

La corte estadounidense no precisó la fecha del traslado del hombre, de 82 años, y canceló una audiencia en Tampa (Florida) prevista para el próximo martes, según documentos judiciales consultados por EFE.

Un gran jurado federal acusó formalmente a Markle este martes de dos cargos de posesión de material de abuso sexual infantil, que incluyen negativos de película de 35 milímetros con imágenes de menores que aún no habían alcanzado la pubertad y niños que aún no habían cumplido los 12 años.

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La acusación detalla que los días 30 de octubre y 4 de noviembre Markle poseyó “a sabiendas” negativos de 35 milímetros que contenían material de abuso sexual infantil (CSAM, en inglés), enviado, expedido o transportado a través de medios o instalaciones del comercio interestatal o extranjero.Agentes del FBI encontraron material tanto en Filipinas como en dos instalaciones de almacenamiento alquiladas en Los Ángeles desde 2008, según la acusación.

Markle fue arrestado el pasado 6 de noviembre en Lakeland (Florida), donde residía en una clínica especializada en el cuidado de personas con demencia.

El pasado 19 de noviembre fue declarado mentalmente competente para afrontar el proceso penal durante una audiencia celebrada en un tribunal federal de Tampa.De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión federal.