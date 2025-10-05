PORTLAND, Oregón. Una jueza federal de Oregón bloqueó temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Portland por parte de la administración del presidente Donald Trump, tras dictar sentencia el sábado en una demanda presentada por el estado y la ciudad.

La jueza federal Karin Immergut emitió la orden a la espera de nuevos argumentos en la demanda. Afirmó que las protestas relativamente pequeñas que se han producido en la ciudad no justificaban el uso de fuerzas federalizadas y que permitir el despliegue podría dañar la soberanía del estado de Oregón.

“Este país tiene una larga y fundamental tradición de resistencia a la extralimitación del gobierno, especialmente en forma de intrusión militar en los asuntos civiles”, escribió Immergut. Más adelante continuó: “Esta tradición histórica se reduce a una simple proposición: esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial”.

Las autoridades estatales y municipales presentaron una demanda para detener el despliegue la semana pasada, un día después de que la administración Trump anunciara que 200 soldados de la Guardia Nacional de Oregón serían federalizados para proteger los edificios federales. El presidente calificó la ciudad de “devastada por la guerra”.

Las autoridades de Oregón calificaron esa caracterización de ridícula. El edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en la ciudad ha sido escenario de protestas nocturnas que, por lo general, han reunido a varias docenas de personas en las últimas semanas, antes de que se anunciara el despliegue.

En términos generales, el presidente tiene “un gran margen de maniobra” para federalizar a las tropas de la Guardia Nacional en situaciones en las que las fuerzas policiales habituales no pueden hacer cumplir las leyes de Estados Unidos, dijo el juez, pero ese no ha sido el caso en Portland.

Los demandantes pudieron demostrar que las manifestaciones en el edificio de inmigración no fueron significativamente violentas ni perturbadoras antes de la orden del presidente, escribió la juez, y “en general, las protestas fueron pequeñas y sin incidentes”.

“La decisión del presidente simplemente no se basó en los hechos”, escribió Immergut.

Tras el fallo, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que “el presidente Trump ejerció su autoridad legal para proteger los bienes y el personal federal en Portland tras los violentos disturbios y ataques contra las fuerzas del orden; esperamos que un tribunal superior nos dé la razón”.

Trump ha desplegado o amenazado con desplegar tropas en varias ciudades de Estados Unidos, en particular en aquellas gobernadas por demócratas, como Los Ángeles, Washington, Chicago y Memphis. En declaraciones realizadas el martes a los líderes militares estadounidenses en Virginia, propuso utilizar las ciudades como campos de entrenamiento para las fuerzas armadas.

El mes pasado, un juez federal dictaminó que el despliegue por parte del presidente de unos 4700 soldados de la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles este año era ilegal, pero permitió que los 300 que permanecen en la ciudad se quedaran siempre y cuando no hicieran cumplir las leyes civiles. La administración Trump apeló y un tribunal de apelación ha suspendido la decisión del tribunal inferior mientras se resuelve el caso.

Las protestas de Portland se han limitado a una zona de una manzana en una ciudad que abarca unos 375 km² y tiene unos 636, 000 habitantes.

Las protestas se intensificaron ligeramente tras el anuncio del 28 de septiembre sobre el despliegue de la Guardia Nacional. La Policía de Portland, que ha declarado que no participa en la aplicación de las leyes de inmigración y que solo interviene en las protestas si se producen actos de vandalismo o actividades delictivas, detuvo a dos personas por agresión. Una marcha pacífica celebrada ese mismo día atrajo a miles de personas al centro de la ciudad y no se produjeron detenciones, según la policía.

El sábado, antes de que se hiciera pública la sentencia, unas 400 personas marcharon hacia las instalaciones del ICE. Entre la multitud había personas de todas las edades y razas, familias con niños y personas mayores con andadores. Los agentes federales respondieron con munición química para el control de multitudes, incluyendo botes de gas lacrimógeno y armas menos letales que disparaban bolas de pimienta. Al menos seis personas fueron detenidas cuando los manifestantes llegaron a las instalaciones del ICE.

Trump envió agentes federales a Portland a pesar de las objeciones de los líderes locales y estatales en 2020, durante las prolongadas protestas por la justicia racial tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. La administración envió a cientos de agentes con el objetivo declarado de proteger el juzgado federal y otras propiedades federales del vandalismo.

Ese despliegue antagonizó a los manifestantes y provocó enfrentamientos nocturnos. Los agentes federales dispararon balas de goma y utilizaron gas lacrimógeno.