ATLANTA— Una jueza federal que fue sancionada después de que una investigación revelara que había mantenido relaciones sexuales con un agente de policía en su despacho y había asistido a un acto político, y que además mintió cuando se le confrontó con las acusaciones, se ha recusado de un litigio sobre los registros electorales de Georgia después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. cuestionara su capacidad para actuar con imparcialidad.

El Departamento de Justicia solicitó la recusación de la jueza federal Eleanor Ross del caso, alegando que, según se había informado, había asistido a un acto organizado por la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, quien llevó a juicio al presidente Donald Trump. Ross presentó el martes una resolución en la que se recusaba a sí misma, alegando que lo hacía «por precaución ante la posible percepción de parcialidad».

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El Departamento de Justicia había demandado al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para obtener un censo electoral de todo el estado sin censura, y Ross era el juez encargado de ese caso.

«Tanto las iniciativas actuales de la Administración Trump como las anteriores de Willis han suscitado una fuerte polarización», escribió Ross, explicando que «no puede descartar» que un observador objetivo pueda interpretar su asistencia a un acto patrocinado por la campaña de Willis como un apoyo a la postura del fiscal del distrito, aunque solo hubiera acudido para ver a antiguos compañeros de trabajo.

Ross recibió una «amonestación privada» después de que una investigación judicial revelara que había mantenido relaciones sexuales en el juzgado con un agente de policía de alto rango, a la vista del personal, que había asistido a un acto partidista y que, además, inicialmente había mentido para negar las acusaciones.

El informe de la investigación indica que Ross asistió a un acto organizado por la campaña de un fiscal del distrito. El juez afirmó que el fiscal del distrito era amigo suyo desde 1999 y reconoció haber acudido a una reunión privada celebrada al margen del acto para charlar con antiguos compañeros de la fiscalía del distrito.

Ross trabajó anteriormente en la Fiscalía del Condado de Fulton, donde coincidió con Willis antes de que este fuera nombrado fiscal del condado.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.