BIRMINGHAM, Alabama. Un jugador de fútbol americano de la Universidad de Alabama en Birmingham apuñaló a dos compañeros el sábado por la mañana, horas antes del partido contra la Universidad del Sur de Florida, informó la universidad en un comunicado.

Ambos jugadores heridos se encontraban estables y el compañero sospechoso de apuñalarlos se encontraba bajo custodia, según el comunicado. La universidad no divulgó los nombres de los jugadores involucrados.

El incidente ocurrió en el Edificio de Operaciones de Fútbol Americano del campus.

El equipo decidió jugar el partido de la tarde en el Estadio Protective de Birmingham, donde 29 jugadores fueron homenajeados en el Día de los Estudiantes de Último Año.

“La principal prioridad de la UAB sigue siendo la seguridad y el bienestar de todos nuestros estudiantes”, decía el comunicado.