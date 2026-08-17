PLYMOUTH, Massachusetts— La fiscalía ha concluido la exposición de sus alegaciones en el emotivo juicio contra Lindsay Clancy, la madre de Massachusetts que ha admitido haber matado a sus tres hijos pequeños, pero que ha achacado sus actos a sus problemas de salud mental.

La acusación concluyó su exposición del caso el lunes, tras tres semanas de declaraciones. Ahora le toca al abogado de Clancy llamar a sus testigos.

La fiscalía sostiene que Clancy, una antigua enfermera de la sala de partos, fue una asesina premeditada que urdió un plan para sacar a su marido de casa enviándolo a por comida para llevar y a la farmacia el 24 de enero de 2023. A continuación, estranguló a los niños antes de intentar suicidarse.

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El abogado de Clancy, Kevin Reddington, no niega que ella matara a los niños. Sin embargo, afirma que el jurado no debería considerarla penalmente responsable, ya que padecía psicosis posparto, una enfermedad mental poco frecuente relacionada con el estrés, la falta de sueño y los cambios hormonales que se producen tras el parto. Afirmó además que también padecía un trastorno bipolar y que los antidepresivos que le recetaron tras el nacimiento de su tercer hijo agravaron su estado.

Hasta ahora, el jurado ha escuchado a testigos que han demostrado que Clancy había buscado tratamiento para graves problemas de salud mental, lo que incluía haberse ingresado voluntariamente en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, los testigos también señalaron que Clancy no siempre tomaba los medicamentos recetados para tratar su insomnio, ansiedad y depresión, y expresaron su temor a que fuera adicta a algunos de ellos.

La defensa, en el contrainterrogatorio, alegó que a Clancy se le había recetado una medicación excesiva y demostró que su atención médica adolecía de falta de coordinación, ya que los médicos no se comunicaban entre sí, realizaban las consultas con ella a través de Zoom y no compartían sus notas. A pesar de sus esfuerzos por buscar tratamiento, la defensa también demostró que fue dada de alta de un centro al cabo de un día y que en otro se le denegó un nivel de atención superior al no poder demostrar que tuviera un plan de suicidio.

La fiscalía también puso en duda la gravedad del intento de suicidio de Clancy y demostró, mediante mensajes de texto y fotos, que ella realizó muchas actividades normales el día de los asesinatos, como llevar a sus hijos al médico y jugar con ellos en la nieve.

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Sus médicos también declararon que nunca observaron que Clancy mostrara signos de manía o psicosis, aunque sí que hablaba repetidamente de tener pensamientos suicidas.

Clancy no ha declarado en el juicio y no está obligada a hacerlo, pero los miembros del jurado la han visto romper a llorar en varias ocasiones mientras otros declaraban, incluso cuando los fiscales mostraron al jurado las fotos de la autopsia de los niños.

Al comienzo del juicio, el exmarido de Clancy, Patrick Clancy, describió el horror que supuso volver a casa y encontrar a sus hijos muertos. Durante su testimonio, la fiscalía reprodujo una desgarradora llamada al 911 que él realizó tras encontrar a su mujer en el jardín trasero.

NOTA DEL EDITOR: Este artículo aborda el tema del suicidio. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, podéis poneros en contacto con la línea nacional de ayuda para casos de crisis y prevención del suicidio en EE. UU. llamando o enviando un mensaje de texto al 988.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.