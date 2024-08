DALLAS. Un abogado de los padres de un estudiante de Texas acusado de matar a 10 personas en un tiroteo en una escuela en 2018 dijo a los jurados el viernes en un juicio que busca responsabilizarlos que no sabían que su hijo tendría un brote psicótico. Los abogados de las víctimas dicen que Dimitrios Pagourtzis dio a sus padres muchas señales de que necesitaba ayuda.

La demanda de las víctimas busca responsabilizar financieramente a Pagourtzis y sus padres, Antonios Pagourtzis y Rose Marie Kosmetatos, por el tiroteo en Santa Fe High School el 18 de mayo de 2018. Persiguen al menos $ 1 millón en daños.

El jurado recibió el caso justo antes de las 5 p.m. del viernes.

Los abogados de las víctimas dicen que los padres no brindaron el apoyo necesario para la salud mental de su hijo y no hicieron lo suficiente para evitar que tuviera acceso a sus armas.

“Fue su hijo, bajo su techo, con sus armas, quien cometió este tiroteo masivo”, dijo Clint McGuire, representante de algunas de las víctimas, a los miembros del jurado durante las declaraciones finales en la sala del tribunal de Galveston.

Según las autoridades, Pagourtzis disparó mortalmente a ocho alumnos y dos profesores. En aquel momento tenía 17 años.

Pagourtzis, ahora de 23 años, ha sido acusado de asesinato capital, pero el caso criminal ha estado en suspenso desde noviembre de 2019, cuando fue declarado incompetente para ser juzgado. Está recluido en un centro estatal de salud mental.

Lori Laird, abogada de los padres de Pagourtzis, dijo que el quebranto mental de su hijo no era previsible y que él les ocultó sus planes. También dijo que los padres mantuvieron sus armas de fuego bajo llave.

“Los padres no apretaron el gatillo, los padres no le dieron el arma”, dijo Laird.

En abril, Jennifer y James Crumbley fueron condenados a al menos 10 años de prisión por un juez de Michigan tras convertirse en los primeros padres condenados por un tiroteo masivo en una escuela de Estados Unidos. Los padres de Pagourtzis no están acusados de ningún delito.

Los abogados que representan a las familias de las víctimas hablaron de la angustia por la muerte de sus seres queridos, incluida la familia de Sabika Aziz Sheikh, una estudiante de intercambio paquistaní de 17 años que quería ser diplomática.

La demanda fue presentada por familiares de siete de las personas fallecidas y cuatro de las 13 que resultaron heridas en el atentado de Santa Fe. Los abogados que representan a algunos de los supervivientes hablaron del trauma que aún soportan, incluido Chase Yarbrough, que tiene fragmentos de balas incrustados en el cuerpo.

En representación de Pagourtzis, el abogado Roberto Torres dijo a los miembros del jurado durante el juicio que, aunque su cliente planeó el tiroteo, nunca tuvo el control de sus actos debido a su grave enfermedad mental. Durante su alegato final, dijo que los padres de Pagourtzis deberían haber prestado más atención.

Pagourtzis “hizo algo monstruoso, pero no es un monstruo”, dijo Torres.

“No pueden convertirlo en el chivo expiatorio”, dijo.

McGuire pidió a los miembros del jurado que responsabilizaran a Pagourtzis, diciendo que hay amplias pruebas de que tenía la intención de hacer lo que hizo. McGuire dijo que Pagourtzis planeó meticulosamente el tiroteo, abriendo fuego en la sala de arte donde los estudiantes estarían atrapados y sería difícil para la policía llegar a él. Dijo que Pagourtzis escribió en su diario que encontró la idea de disparar a sus compañeros de clase “estimulante”, y describió verlos “retorcerse en el suelo en agonía”.

McGuire dijo durante las declaraciones finales que creen que Pagourtzis estaba muy deprimido, pero que llevó a cabo el tiroteo porque estaba lleno de rabia.

“Él sabía cuando fue a la escuela que lo que estaba haciendo estaba mal”, dijo McGuire.

McGuire también dijo que Pagourtzis registró más de 50 ausencias de la escuela, rara vez se duchaba, se volvió más tranquilo y se quedó en su habitación - todos los indicadores de enfermedad mental que sus padres deberían haber reconocido.

Laird dijo durante las declaraciones finales que el registro de la escuela mostró que los padres no fueron notificados de la mayoría de sus ausencias. Mostró fotos familiares recientes en las que aparecía el adolescente sonriente y describió su participación voluntaria en un espectáculo de danza griega justo antes del tiroteo.

Dijo a los miembros del jurado durante el juicio que la pareja no había visto ninguna señal de alarma, no sabía nada de sus compras por Internet y no sabía que faltaba ninguna de sus armas.

Lucky Gunner, un minorista en línea con sede en Tennessee que vendió a Dimitrios Pagourtzis más de 100 cartuchos de munición sin verificar su edad, fue uno de los demandados en el juicio hasta el año pasado, cuando llegó a un acuerdo con las familias.

Kosmetatos declaró ante el jurado que, aunque su hijo se había vuelto más introvertido, era un niño brillante y normal, sin problemas significativos. Reconoció que “no era él mismo” en los meses previos al tiroteo, pero que esperaba que se le pasara.

Antonios Pagourtzis declaró que no sabía que su hijo se sentía rechazado y condenado al ostracismo en la escuela, ni que podía estar deprimido.

La familia guardaba sus armas de fuego en una caja fuerte en el garaje y en una vitrina en el salón. Dimitrios Pagourtzis utilizó un revólver calibre 38 de su madre y una de las escopetas de su padre durante el tiroteo. Si sacó las armas de la caja fuerte o del armario, y dónde encontró las llaves, fueron puntos debatidos durante el juicio.

“No se puede asegurar nada al 100%”, dijo Antonios Pagourtzis.

Se han presentado demandas similares tras otros tiroteos masivos.

En 2022, un jurado concedió más de 200 millones de dólares a la madre de una de las cuatro personas muertas en un tiroteo en un Waffle House de Nashville (Tennessee). La demanda se interpuso contra el autor del tiroteo y su padre, acusado de devolver un rifle a su hijo antes del tiroteo a pesar de los problemas de salud mental del hijo.