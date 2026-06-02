Un jurado de Carolina del Sur ha comenzado las deliberaciones después de escuchar los alegatos finales el lunes en el juicio del dueño de una tienda acusado de asesinato en el tiroteo fatal de 2023 de un niño negro de 14 años, mientras que los fiscales y los abogados defensores pintaron diferentes imágenes del asesinato.

Los fiscales han dicho que el tiroteo no fue provocado, mientras que los abogados defensores han afirmado que Chikei Rick Chow sólo disparó para defender a su hijo.

Chow, asiático de 61 años, disparó por la espalda a Cyrus Carmack-Belton durante una persecución a pie en Columbia. Chow creía -equivocadamente, según la fiscalía- que el adolescente había robado cuatro botellas de agua de la tienda de la gasolinera. El asesinato provocó oleadas de angustia y dolor en la comunidad afroamericana del condado de Richland, donde casi la mitad de la población es negra.

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Chow admite haber disparado a Belton. Sin embargo, los abogados defensores argumentan que el adolescente apuntó con un arma al hijo de Chow, Andy, y el padre disparó un tiro para defender a su hijo.

“Este caso no trata de un ladrón. Este caso es sobre un padre que ve un arma apuntando a su hijo y tuvo que tomar una decisión”, dijo el abogado defensor Shaun Kent a los miembros del jurado. El abogado defensor dijo que Andy Chow testificó que Carmack-Belton le apuntó con un arma.

Los abogados defensores han dicho que Chow tomó una decisión en una fracción de segundo para defender a su hijo. Han argumentado que Chow realizó la reanimación cardiopulmonar a Carmack-Belton, lo que, según ellos, demuestra que actuó sin malicia, un elemento necesario para una acusación de asesinato en Carolina del Sur.

Los fiscales reconocen que Carmack-Belton tenía una pistola semiautomática, pero dicen que se le cayó al suelo durante la persecución y que nunca amenazó a nadie con ella. Los fiscales dijeron que Chow persiguió al adolescente a más de 119 metros de la tienda.

El procurador Byron E. Gipson dijo a los jurados que Chow “persiguió a un chico y le disparó por la espalda”.

Gipson dijo que múltiples testigos declararon que no vieron nada en las manos de Carmack-Belton y no le vieron apuntar con un arma.

“Nadie ha testificado lo ocurrido que no se apellide Chow”, dijo Gipson.

Durante los alegatos finales, Gipson colocó una botella de agua ante los miembros del jurado. Gipson dijo que Chow “al fin y al cabo, creía que un humano no es más que eso”.

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Los fiscales dijeron que una rápida revisión de la cinta de vigilancia habría demostrado que Carmack-Belton no robó en la tienda. Durante el juicio, la testigo Lori Carson declaró que vio a Carmack-Belton huir de la tienda perseguido por Chow y su hijo. Ella dijo que nunca vio un arma o cualquier otra cosa en las manos del adolescente. Dijo que el adolescente parecía asustado.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.