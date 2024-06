Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, fue declarado hoy culpable de tres delitos graves relacionados con la compra de un revólver en 2018 cuando mintió en un formulario de compra obligatoria de armas al decir que no consumía drogas ilegalmente ni era adicto a las drogas.

Los jurados declararon culpable a Hunter Biden de mentirle a un traficante de armas con licencia federal, hacer una afirmación falsa en la solicitud al decir que no consumía drogas y tener el arma ilegalmente durante 11 días.

Hunter miró al frente y mostró poca emoción cuando se leyó el veredicto.

Después del veredicto, le dio una palmada en el hombro a su abogado defensor.

Hunter se enfrenta a hasta 25 años de prisión cuando sea sentenciado por la jueza Maryellen Noreika, aunque los infractores primerizos no llegan a la sentencia máxima, y de momento no está claro si la jueza le dará tiempo tras de las rejas.

Hunter Biden y el virtual candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, el principal rival político del presidente Biden, han sido declarados culpables por jurados federales en un año electoral que se ha desarrollado tanto en los tribunales como en eventos y mítines de campaña.

Los problemas legales de Hunter Biden no han terminado. Se enfrenta a un juicio en septiembre en California acusado de no pagar 1,4 millones de dólares en impuestos y los republicanos del Congreso han señalado que seguirán persiguiéndole en su estancado intento de destituir al presidente. El presidente no ha sido acusado de ningún delito por los fiscales que investigan a su hijo.

La fiscalía dedicó gran parte del juicio a poner de relieve la gravedad del problema de Hunter Biden con las drogas, mediante testimonios muy personales y pruebas embarazosas.

Los miembros del jurado escucharon a la exesposa y a una exnovia de Hunter Biden testificar sobre su consumo habitual de crac y sus esfuerzos fallidos por ayudarle a desintoxicarse. Los miembros del jurado vieron imágenes del hijo del presidente con el torso desnudo y despeinado en una habitación sucia, y semidesnudo sujetando pipas de crac. Y vieron un video en el que se pesaba su cocaína en una balanza.