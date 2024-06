El Departamento de Justicia de Estados Unidos está presionando a Boeing para que se declare culpable de fraude criminal en relación con dos accidentes aéreos mortales que involucraron a sus aviones 737 Max, según varias personas que escucharon a los fiscales federales detallar una oferta propuesta el domingo.

Boeing tendrá hasta el final de la próxima semana para aceptar o rechazar la oferta, que incluye que la gigante compañía aeroespacial acepte un monitor independiente que supervisaría su cumplimiento de las leyes antifraude, dijeron. El caso surge de la determinación del departamento de que Boeing violó un acuerdo destinado a resolver un cargo de conspiración de 2021 para defraudar al gobierno de Estados Unidos.

Los fiscales alegaron en ese momento que Boeing engañó a los reguladores que aprobaron el 737 Max y establecieron requisitos de capacitación de pilotos para volar el avión.

La empresa culpó del fraude a dos empleados de nivel relativamente bajo. El Departamento de Justicia informó a los familiares de algunas de las 346 personas que murieron en los accidentes de 2018 y 2019 sobre la oferta de declaración de culpabilidad durante una reunión por video.

Los miembros de la familia, que quieren que Boeing se enfrente a un proceso penal y que pague una multa de 24,800 millones de dólares, reaccionaron con enojo. Uno dijo que los fiscales estaban engañando a las familias; otro les gritó durante varios minutos cuando le dieron la oportunidad de hablar.

“Estamos molestos. Simplemente deberían enjuiciar”, dijo Nadia Milleron, residente de Massachusetts, cuya hija de 24 años, Samya Stumo, murió en el segundo de dos accidentes del 737 Max. “Esto es sólo una reelaboración de dejar a Boeing libre de responsabilidad”.

Los fiscales dijeron a las familias que si Boeing rechaza la oferta de declaración de culpabilidad, el Departamento de Justicia buscaría un juicio sobre el asunto, dijeron los participantes de la reunión. Los funcionarios del Departamento de Justicia presentaron la oferta a Boeing durante una reunión más tarde el domingo, según una persona familiarizada con la situación.

Boeing y el Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios. El acuerdo de culpabilidad le quitaría al juez de distrito estadounidense Reed O’Connor la capacidad de aumentar la sentencia de Boeing por una condena, y algunas de las familias planean pedirle al juez de Texas que rechace el acuerdo si Boeing lo acepta.

“La parte escandalosa subyacente de este acuerdo es que no reconoce que el crimen de Boeing mató a 346 personas”, dijo Paul Cassell, uno de los abogados de las familias de las víctimas. “Boeing no será responsable de eso y no van a admitir que eso sucedió”.

Sanjiv Singh, abogado de 16 familias que perdieron a familiares en el accidente de Lion Air en octubre de 2018 frente a Indonesia, calificó la oferta de declaración de culpabilidad como “extremadamente decepcionante”.

Otro abogado que representa a familias que están demandando a Boeing, Mark Lindquist, dijo que le preguntó al jefe de la sección de fraude del Departamento de Justicia, Glenn Leon, si el departamento agregaría cargos adicionales si Boeing rechaza el acuerdo de culpabilidad.

“Él no se comprometería de una forma u otra”, dijo Lindquist.

La reunión con las familias de las víctimas del accidente se produjo semanas después de que los fiscales le dijeran a O’Connor que el gigante aeroespacial estadounidense violó el acuerdo de enero de 2021 que había protegido a Boeing de un proceso penal en relación con los accidentes.

El segundo accidente tuvo lugar en Etiopía menos de cinco meses después del de Indonesia.

Una condena podría poner en peligro el estatus de Boeing como contratista federal, según algunos expertos legales. La empresa tiene grandes contratos con el Pentágono y la NASA.

Sin embargo, las agencias federales pueden otorgar exenciones a las empresas condenadas por delitos graves para mantenerlas elegibles para contratos gubernamentales. Los abogados de las familias de las víctimas del accidente esperan que se haga lo mismo con Boeing.

Boeing pagó una multa de 244 millones de dólares como parte del acuerdo de 2021 sobre el cargo de fraude original.

Es probable que el Departamento de Justicia busque otra sanción similar como parte de la nueva oferta de declaración de culpabilidad, dijo una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para discutir un caso en curso.